Anticipazioni Uomini e donne: Charlie conquisterà Giovanna?

Nelle puntate di Uomini e Donne andate in onda negli ultimi giorni hanno avuto ampio spazio le dinamiche che vedono come protagonisti i cavalieri senior, ovvero i corteggiatori e le corteggiatrici over 80 che da ormai un paio di stagioni affollano il parterre del programma.

Leggi anche: Uomini e donne anticipazioni: Gemma se la prende con Tina? Ecco perché

In particolare, abbiamo assistito ai siparietti del simpaticissimo Luciano, già volto abbastanza conosciuto di C’è posta per te e ora sbarcato nel pomeriggio di Canale 5 per trovare finalmente la sua anima gemella. Anche in futuro, l’arzillo cavaliere farà parlare di sé a causa dei suoi peculiari balletti che tanto stanno divertendo pubblico e opinionisti e che nei prossimi appuntamenti della trasmissione continueranno a portare gioia all’interno degli studi Titanus di Roma.

Uomini e donne, anticipazioni trono over: Pinuccia continua il suo percorso

Anche Giovanna, da tempo in cerca d’amore, ha fatto parlare ampiamente di sé. La donna ha infatti ricevuto la visita di Charlie, un ottantaquattrenne italoamericano deciso a rubare il cuore della dama siciliana. Ci riuscirà? Quel che è certo è che tra i due è subito sembrato esserci un’intesa particolare, che fa ben sperare riguardo a un sereno prosieguo della conoscenza.

Occhio anche a ciò che succederà anche a Pinuccia, la quale, dopo lo spiacevole imprevisto raccontato ieri in puntata e che l’ha vista suo malgrado protagonista, continuerà il proprio percorso nel programma, che fino a qualche settimana fa l’aveva vista frequentare (con alcune turbolenze) il cavaliere Alessandro. I due riprenderanno la loro relazione oppure il rapporto è definitivamente giunto al capolinea?