Anticipazioni Uomini e donne: si parla di una visita in studio di Isabella Ricci

Gradite presenze nelle prossime puntate di Uomini e Donne, che – secondo le ultime indiscrezioni – vedranno il ritorno in pompa magna di Isabella Ricci, che nello scorso novembre aveva abbandonato il programma con Fabio Mantovani per coronare con lui il suo sogno d’amore lontano dalle telecamere. Stando agli ultimi rumors, dovremmo rivedere anche Fabio.

Per la coppia le cose non potevano andare meglio, visto che la storia tra i due procede senza intoppi facendo intravedere addirittura possibilità di convolare a nozze. In studio Gemma non mancherà di punzecchiare la sua storica nemica, con la quale non ha mai vantato rapporti idilliaci e che anche in questo speciale momento verrà provocata in più di un’occasione dalla Galgani.

Uomini e donne spoiler: anche Andrea Nicole torna in studio

Più inatteso sarà invece il ritorno di Andrea Nicole Conte, la discussa tronista della prima parte di questa stagione, uscita di scena tra le polemiche a causa della relazione tenuta nascosta con il suo corteggiatore Ciprian Aftim.

La donna, benché avesse deluso il pubblico e soprattutto gli opinionisti a causa del suo comportamento, si è vista concedere una seconda chance da Maria De Filippi, la quale le ha permesso di tornare nel salotto più famoso della tv per fare un resoconto di questi primi mesi d’amore trascorsi al fianco di Ciprian. Come avrà reagito Gianni Sperti alla vista di quella che è stata la tronista che più di tutti lo ha disingannato?