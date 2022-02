Anticipazioni Uomini e donne: news su Ida e Alessandro, Diego e Gloria

Nelle prossime puntate di Uomini e Donne, l’atmosfera in studio sarà sempre più bollente. Se da una parte avremo i protagonisti del trono classico ormai sempre più inseriti all’interno del programma e ben avviati nel percorso per cercare la donna della loro vita, nel trono over il caos regnerà sovrano a causa di alcuni legami fatali che rischieranno di far saltare gli equilibri fin qui creatisi tra dame e cavalieri.

Si tratta di una situazione di instabilità che interesserà alcuni tra i corteggiatori più chiacchierati della trasmissione, che da qualche tempo fa ruotare con maggiore frequenza i volti maschili e femminili del parterre. Una decisione che, come vedremo, continua a lasciare con l’amaro in bocca alcuni protagonisti, delusi dalla mancanza di spazio che a loro viene concessa a centro studio.

Uomini e donne spoiler: Diego e Gloria chiudono la loro conoscenza

Se Gemma Galgani è stata infatti assoluta mattatrice delle ultime puntate del talk show dei sentimenti di Canale 5, prossimamente i riflettori si sposteranno su altri personaggi meno in vista ma non per questo meno importanti.

È il caso di Diego e Gloria, che chiuderanno anzitempo la conoscenza reciproca a causa di insormontabili incompatibilità caratteriali che renderanno impossibile il prosieguo della frequentazione. Acquisiranno spazio a centro studio anche Ida Platano e Alessandro Vicinanza, i quali daranno l’impressione di essere ormai a un passo dal vivere il loro amore lontani dalle telecamere. Sarà così? Per scoprirlo, appuntamento con Uomini e Donne dal lunedì al venerdì alle 14.45 sulla rete ammiraglia Mediaset.