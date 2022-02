Uomini e donne anticipazioni: come andrà tra Ida e Alessandro?

Anticipazioni Uomini e donne: news su Ida Platano

Nelle prossime puntate di Uomini e Donne, Ida Platano si troverà a discutere aspramente con Alessandro. I due da qualche tempo sono protagonisti di una conoscenza molto proficua, che fin qui aveva registrato ben pochi intoppi sul suo percorso. A breve però, tra la Platano e il corteggiatore campano sorgeranno le prime incomprensioni: tutto comincerà a causa di Ida, la quale deciderà di accettare il numero di Ottavio mandando su tutte le furie Alessandro.

L’atteggiamento della dama bresciana farà storcere il naso anche all’opinionista Tina Cipollari, che nutrirà qualche dubbio sui reali sentimenti della donna nei confronti di Alessandro.

Uomini e donne spoiler: rivedremo Sossio e Ursula

Voltando pagina, non mancheranno le sorprese nelle nuove puntate del dating show di Canale 5, che segneranno il ritorno in qualità di ospiti di Sossio Aruta e Ursula Bennardo. Tra i due, dopo un breve periodo di crisi, è tornato il sereno e proprio nel programma di Maria De Filippi, dove qualche anno fa è sbocciato il loro amore, faranno il punto della loro vita di coppia insieme alla bambina che ha suggellato il loro amore.

Assenza a sorpresa invece per il tronista Matteo Ranieri, . La “non presenza” del tronista è passata in sordina durante la registrazione, data la mancanza di spiegazioni da parte della conduttrice sul fatto che il ventinovenne ligure non fosse in studio. Tornerà?