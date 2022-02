Anticipazioni Uomini e donne: news su Matteo Ranieri

Continuerà a regalare emozioni l’appuntamento quotidiano con Uomini e Donne, il fortunato talk show dei sentimenti, che nelle prossime puntate registrerà numerosi colpi di scena. In particolare assisteremo all’appassionato bacio del tronista Matteo con la corteggiatrice Denise, la quale sarà sempre più al centro dei pensieri del Ranieri.

Leggi anche: Uomini e donne anticipazioni: graditi ritorni nel programma di Maria De Filippi

Attenzione però agli sviluppi che prenderà questa dinamica, dato che, grazie a un fuori onda, si scoprirà che la donna continua a flirtare con Armando Incarnato. E quest’ultimo ammetterà che da parte della corteggiatrice non c’è mai stato un netto rifiuto nei suoi confronti. Parole taglienti quelle del parrucchiere partenopeo, che metteranno sulla graticola Denise, costretta ad abbandonare per sempre il programma dopo aver ricevuto aspre critiche da parte del pubblico e degli opinionisti.

Uomini e donne anticipazioni: IDA pensa a…

Come reagirà Matteo di fronte all’abbandono di quella che era la sua pretendente preferita? Quel che possiamo anticiparvi è che il tronista ligure manifesterà l’intenzione di andare a riprenderla, salvo tornare sui propri passi quando Maria De Filippi gli spiegherà che il comportamento della donna si è allontanato dai valori impartiti dal programma.

Frenato dalla volontà di recuperare Denise, Matteo si vedrà però attaccato duramente da Federica che, adirata per le poche attenzioni riservatele, deciderà di uscire anche lei dallo studio. In questo caso però, Matteo non sarà titubante sulla volontà di correre a riprendersela, ricevendo anche un applauso di supporto da parte del pubblico.

Novità anche per quanto riguarda il trono over, con Ida Platano che continua la conoscenza con il nuovo pretendente, benché il suo cuore e la sua testa continuino a pensare al suo unico grande amore: Riccardo Guarnieri. Questo ed altro nelle nuove puntate di Uomini e Donne, in onda dal lunedì al venerdì dalle 14.45 su Canale 5.