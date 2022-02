Anticipazioni Uomini e donne: MATTEO, percorso in salita

Sono in arrivo momenti di grande tensione per Matteo Ranieri, il giovane tronista ligure sbarcato nel salotto di Uomini e Donne alla ricerca della donna della sua vita.

Matteo infatti, nelle prossime puntate del dating show dei sentimenti condotto da Maria De Filippi, si ritroverà tutt’un tratto senza più alcuna corteggiatrice, ciò a causa degli abbandoni spontanei di Denise e Federica, le uniche due donne rimaste nel parterre a corteggiarlo.

Uomini e donne spoiler: LUCA continua la sua conoscenza con Soraya

Per Matteo l’avventura nel programma rischierà dunque di diventare sempre più arduo e solamente l’inaspettato ritorno di Federica Aversano in trasmissione permetterà al Ranieri di non dover ricominciare da capo il suo percorso.

Tra Matteo e Federica, infatti, è palese che il sentimento sia sempre più forte e la cosa è stata notata anche dagli opinionisti in studio, ormai certi dell’amore che sta sempre più legando la donna con il ventinovenne genovese.

Continuerà invece la conoscenza di Luca Salatino con Soraya, la bella pretendente egiziana che subito ha stregato il tronista romano. Quest’ultimo, nel frattempo, ha proceduto a eliminare anche una corteggiatrice. Di chi si tratterà?..