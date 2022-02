Anticipazioni Uomini e donne, trono over: news su Nadia e Massimiliano

Uomini e Donne è fin dalla sua nascita un programma che ha come obiettivo quello di far sbocciare l’amore tra persone che per diversi motivi hanno perso fiducia nel più nobile dei sentimenti. Il proposito del trono over, benché veda tra i suoi protagonisti corteggiatori più maturi, non differisce dallo scopo originale della trasmissione e, più di una volta negli anni, abbiamo visto formarsi all’interno del salotto più famoso della televisione, coppie che hanno in seguito creato una famiglia e che durano tuttora.

Leggi anche: Uomini e donne anticipazioni: Pinuccia non rinuncia ad Alessandro

Nelle ultime registrazioni del dating show dei sentimenti di Canale 5, a trovare l’uomo della sua vita – secondo le anticipazioni che circolano – è stata Nadia, da tempo sotto le luci dei riflettori per i suoi continui battibecchi con la rivale Gemma Galgani.

Uomini e donne over: Massimiliano chiede a Nadia di lasciare insieme la trasmissione

La donna, impegnata da qualche settimana nella conoscenza di Massimiliano, ha dimostrato in più di una occasione di essere ben disposta nei confronti dell’uomo, seppure non siano mancati scossoni nella loro conoscenza. Nei prossimi appuntamenti del talk show dei sentimenti condotto da Maria De Filippi, le cose sono però destinate a cambiare visto che Massimiliano chiederà ufficialmente a Nadia di abbandonare il programma insieme a lui.

Per la donna, la proposta rappresenterà un vero e proprio fulmine a ciel sereno e inizialmente sembrerà non convincerla più di tanto, salvo accettare dopo qualche minuto la proposta del cavaliere. Riusciranno i due ad alimentare il loro sentimento lontani dalle telecamere (come ovviamente noi tutti ci auguriamo) o il loro rapporto è destinato a esaurirsi in breve tempo?