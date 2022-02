Anticipazioni trono over Uomini e donne: news su Pinuccia e Alessandro

A Uomini e Donne, sembra essere giunta ai titoli di coda la storia tra Pinuccia e Alessandro, i quali, a causa di una discussione nata per futili motivi, sono apparsi molto distanti e decisamente poco propensi a proseguire la loro frequentazione. Uno stop improvviso che di fatto rischia di mettere la parola fine a quella che è una delle coppie preferite dal pubblico del dating show di Canale 5, che tanto aveva sperato nel lieto fine tra i due.

Sta andando decisamente meglio invece a un altro Alessandro: il corteggiatore di Ida Platano sta infatti riuscendo nell’impresa di far dimenticare alla donna l’amore (con annesse sofferenze) provato al fianco di Riccardo Guarnieri. E proprio questo potrebbe essere un vantaggio di non poco conto per il cavaliere campano.

Uomini e donne, spoiler trono classico: Matteo senza corteggiatrici?

Regna il caos invece intorno al trono classico, con numerose dinamiche che rischiano di compromettere in particolare il percorso di Matteo Ranieri all’interno del programma. È un problema di non poco conto per il tronista ligure, rimasto con una sola pretendente e per questo motivo impossibilitato – almeno sulla carta – a continuare l’avventura nel programma.

Non c’è alcun dubbio però che Maria De Filippi permetterà a Matteo di far scendere nuove corteggiatrici nel parterre, in modo tale da far continuare almeno per qualche altra settimana il trono del giovane. Ancora tanta indecisione invece per Luca Salatino che, subentrato da poco nella trasmissione, è tuttora alla ricerca della donna che gli faccia battere il cuore…