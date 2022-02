Anticipazioni Uomini e donne: news su Pinuccia

La signora Pinuccia, arrivata in sordina a Uomini e Donne, è diventata con il tempo una delle dame più discusse del dating show di Canale 5, ritagliandosi un ruolo da protagonista assoluta nella trasmissione. Nelle ultime puntate infatti, la corteggiatrice di Vigevano ha tenuto un comportamento un po’ strano nei confronti di Alessandro e della redazione, entrando a causa di ciò nel mirino di pubblico e opinionisti (che male hanno sopportato l’atteggiamento della donna).

Nei prossimi appuntamenti del programma, Pinuccia dichiarerà di aver sofferto molto a causa dei commenti denigratori ricevuti sul web, che hanno turbato molto sia lei che la sua famiglia e che l’hanno convinta a rivedere il proprio comportamento all’interno del salotto più famoso della televisione. Comunque sia, le anticipazioni indicano che per Alessandro arriverà una nuova dama pronta a corteggiarlo. Come reagirà a quel punto Pinuccia?

Spoiler Uomini e donne: Pinuccia e Tina, nuovo scontro?

La donna, non contenta per via della presenza della new entry, cercherà di spingere il più possibile pur di uscire dal programma insieme ad Alessandro. Un comportamento che causerà una decisa presa di posizione da parte di Tina Cipollari: quest’ultima si scaglierà contro Pinuccia, “colpevole” secondo lei di non essere affatto interessata allo stesso Alessandro e di voler uscire con lui solamente per impedirgli di trovare l’amore.

Stando agli spoiler, insomma, sui nostri teleschermi si consumerà un litigio, che convincerà Pinuccia ad abbandonare clamorosamente gli studi in polemica con il comportamento della Cipollari. Sarà una decisione definitiva? Per saperlo, non perdete le prossime puntate di Uomini e donne…