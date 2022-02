Verissimo, anticipazioni e ospiti del 26 e 27 febbraio 2022

Verissimo 26 e 27 febbraio: le interviste di Silvia Toffanin in questo fine settimana

Prosegue la programmazione del sabato e della domenica di Verissimo, che quest’anno va in onda due volte nel weekend sempre con ottimi risultati di audience. Ecco gli ospiti che vedremo in questo fine settimana da Silvia Toffanin, stando alle anticipazioni ufficiali rilasciate da Mediaset:

Sabato, a Verissimo intervista all’attore inglese Robert Pattinson, divenuto celebre come il vampiro Edward Cullen in “Twilight” e ora protagonista di “The Batman”, dal 3 marzo al cinema.

Verissimo: gli ospiti di sabato e domenica

In esclusiva la vita, tra grandi successi e pagine scure, di un’icona del calcio: Beppe Signori. In studio Maria Grazia Cucinotta, direttamente da Sanremo Ana Mena, l’impegno nella mototerapia di Vanni Oddera. Infine, spazio alla storie di “C’è posta per te” con quella di una mamma e una figlia, Giovanna e Roberta.

Domenica a Verissimo prima intervista per una grande coppia del tennis italiano: Fabio Fognini e Flavia Pennetta, il fascino senza tempo di Kabir Bedi e le straordinarie emozioni dei neo genitori Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, insieme a quelle della nonna Eleonora Giorgi. Infine, ospiti del talk show le voci potenti e uniche di Rita Pavone e Fausto Leali e l’incontro con l’attrice Giusy Buscemi.