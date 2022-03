18 regali, film stasera in tv su Rai 1: cast e trama

Film “18 regali”, il 16 marzo in prima serata su Rai 1

“Mia figlia la vedrò?”. Questa è la straziante domanda di una giovane donna al suo medico quando scopre, durante un’ecografia, che la creatura che porta in grembo sta bene ma lei ha un tumore incurabile che non le lascia alcuna speranza di guarigione. Da questo struggente incipit inizia la storia di 18 regali, il commovente film in onda questa sera (mercoledì 16 marzo) su Rai 1. La pellicola è ispirata alla vera storia di Elisa Girotto, la donna che ha commosso il mondo lasciando 18 regali per i futuri compleanni della figlia, dopo aver scoperto di non avere tempo per vederla crescere.

Elisa (interpretata da Vittoria Puccini) ha solo quarant’anni quando scopre di avere un cancro terminale. La donna è in attesa e, dopo l’inaspettata tragica notizia, il suo primo pensiero va alla sua piccola creatura, cosciente di non poterle stare accanto durante la crescita. Prima del doloroso addio, Elisa pensa a un modo per poterle stare vicino almeno spiritualmente. La donna compra un regalo per ogni compleanno della figlia Anna (Benedetta Porcaroli), fino alla sua maggiore età. Tra questi, oltre a bambole, giochi e vestiti, c’è anche un mappamondo con l’indicazione dei luoghi che avrebbe voluto visitare con lei.

18 regali: la trama del film con Vittoria Puccini

Arriva il giorno del suo diciottesimo compleanno: Anna, che vive quei regali come una sorta di pesante eredità, scappa dalla festa organizzata dal padre Alessio (Edoardo Leo) e, durante la notte, viene investita da un’auto. Al suo risveglio si ritrova faccia a faccia proprio con la defunta madre…

18 regali è uscito al cinema nel gennaio 2020 e subito dopo è stata distribuito in tutto il mondo da Netflix; il cast è diretto da Francesco Amato (che ha preso parte anche alla toccante sceneggiatura insieme a Massimo Gaudioso e Davide Lantieri, con la speciale collaborazione di Alessio Vincenzotto, il marito della vera protagonista).

Una nota di merito alla performance di Vittoria Puccini, commovente nei panni di questa madre coraggio, e anche alla giovane Benedetta Porcaroli, perfetta nei panni di un’adolescente delusa e arrabbiata con la vita. Insomma, le due attrici insieme formano un duo convincente che buca lo schermo e commuove, arrivando dritto al cuore dei telespettatori. Quindi, munitevi per tempo di fazzoletti: ne avrete sicuramente bisogno!