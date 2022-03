Amici: da sabato la fase serale del talent show

Ci siamo: sabato 19 marzo, in prima serata su Canale 5, andrà in onda la prima puntata della fase serale del talent Amici. Il programma, condotto da Maria De Filippi, è giunto alla fase clou: il serale, infatti, è la meta ambita da tutti gli allievi di canto e di ballo.

Per l’occasione i ragazzi sono stati raggruppati in tre differenti squadre. La prima è quella delle professoresse Veronica Peparini ed Anna Pettinelli, nella quale troviamo i cantanti Albe e Crytical e i ballerini John Erik, Alice e Dario.

Amici: gli allievi divisi in tre squadre

Nella seconda squadra, diretta dai maestri Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, abbiamo i ballerini Carola, Michele e Leonardo e i cantanti Luigi, LDA, Gio Montana e Calma.

Infine i docenti Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro guideranno la squadra composta dai cantanti Alex, Sissi ed Aisha e dai ballerini Serena, Nunzio e Christian.

Tutti gli allievi, nel corso delle puntate serali, saranno valutati da una giuria composta dal cantautore Stash, dal ballerino e conduttore Stefano De Martino e da Emanuele Filiberto di Savoia. Gli allievi dunque, in ogni singola puntata, dovranno dimostrare di essere all’altezza del serale e quindi di puntare via via alla finale.

Da segnalare inoltre le puntate consuete del daytime, in onda da lunedì a venerdì alle 16.10 su Canale 5. Gli appuntamenti serali anche quest’anno saranno registrati ed è per questo che noi di Tv Soap vi terremo costantemente aggiornati sui contenuti.

Appuntamento quindi a sabato 19 marzo, alle 21.20 circa, sulla rete ammiraglia Mediaset, con la prima puntata del serale.