Beautiful, anticipazioni 14 marzo: Hope e Finn feriti da Liam e Steffy

Anticipazioni puntata Beautiful di lunedì 14 marzo 2022

Zoe (Kiara Barnes) non è felice che Paris (Diamond White) abbia accettato l’offerta di lavoro per la Fondazione Forrester. Per la modella la sorella, così facendo, l’ha deliberatamente attaccata. Zoe ripete a Paris di stare lontana da Zende (Delon De Metz), fresco di divorzio. La sorella le rivela del bacio.

Hope (Annika Noelle) non sa come riuscire a perdonare Liam (Scott Clifton), stavolta. Più del tradimento, la ferisce la consapevolezza che il marito ami anche Steffy (Jacqueline MacInnes Wood).

Finn (Tanner Novlan) è ferito dal tradimento di Steffy e si chiede se davvero, come lei dice, da sobria non sarebbe mai stata con Liam…