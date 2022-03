Beautiful, anticipazioni 22 marzo: per Hope, Steffy non la conta giusta…

Anticipazioni puntata Beautiful di martedì 22 marzo 2022

I giuramenti di Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) non sembrano convincere Hope (Annika Noelle), certa che la sorellastra speri che il bimbo che aspetta sia di Finn (Tanner Novlan): la sua relazione con il medico è iniziata da pochi mesi, mentre ha passato anni a cercare di costruire una vita con Liam (Scott Clifton)…

Finn addossa tutte le colpe di quanto accaduto a Liam e alla sua convinzione di avere diritti di possesso su Steffy. Per il medico, Liam ha sempre giocato con le vite di Hope e Steffy.

Come vi avevamo anticipato, da questa puntata inizia un breve cross over con la soap opera Febbre D’Amore. Bill (Don Diamont) e Wyatt (Darin Brooks) hanno un incontro d’affari con Summer Newman (Hunter King) per una collaborazione tra il collettivo di moda J.V.C. della Jabot Cosmetics e la Spencer Publications. Ma la visita della ragazza sembra nascondere un ulteriore motivo: Sally Spectra (Courtney Hope)!