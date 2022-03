Beautiful, anticipazioni dal 27 marzo al 2 aprile 2022

Anticipazioni settimanali puntate Beautiful da domenica 27 marzo a sabato 2 aprile 2022

Liam, devastato, confessa a Wyatt il disastro che ha combinato tradendo Hope con Steffy. Incredibilmente, Thomas suggerisce a una Hope profondamente ferita di perdonare Liam e di concedergli un’altra occasione. Finn, nel frattempo, dichiara il suo amore a Steffy.

Leggi anche: Beautiful, anticipazioni 22 marzo: per Hope, Steffy non la conta giusta…

Finn dice a Steffy di sperare che il bambino che aspetta sia suo per costruire una vita insieme a lei, ma le garantisce anche che, se non sarà suo figlio, lui comunque le rimarrà sempre accanto.

Beautiful, trame italiane prossima settimana: Steffy deve aspettare per il test di paternità

Zoe fa capire a Zende di essere molto innamorata di lui e le sue speranze di essere corrisposta si riaccendono quando riceve un vecchio sms dove lui le chiedeva di incontrarla.

Thomas cerca ancora di convincere Hope a perdonare Liam e a salvare la sua famiglia. Nel frattempo, Liam si confida con Wyatt tormentandosi per i suoi errori.

Le analisi confermano che Steffy è incinta e lei chiede anche di sottoporsi al test di paternità. A causa di un problema del cellulare di Zende, Zoe ha ricevuto troppo tardi il messaggio in cui lui le diceva di non accelerare le cose con Carter.

Zoe dice a Zende di pensare ancora a lui. La ginecologa dice a Steffy che è troppo presto per fare il test di paternità e che deve limitare lo stress. Steffy riunisce Finn, Hope e Liam per dire loro che bisogna aspettare e avere pazienza per sapere di chi sia il bambino.

Carter chiede a Ridge di fargli da testimone di nozze anche se Zoe non ha ancora fissato la data del matrimonio.