Beautiful, anticipazioni dal 7 al 12 marzo 2022

Anticipazioni settimanali puntate Beautiful da lunedì 7 a sabato 12 marzo 2022

Steffy tenta in ogni modo di dissuadere Liam dal confessare il suo tradimento a Hope. Paris non accetta il lavoro alla fondazione Forrester e sia Carter che Zende ne sono dispiaciuti, ma Zoe ha ottenuto quello che voleva.

Thomas giura a Hope di essere definitivamente cambiato. Zoe non vuole che sua sorella Paris lavori alla Forrester, ma Zende vuole che Paris resti e le promette di parlare con Zoe. Con quest’ultima parla anche Carter e anche lui non riesce a far cambiare idea a Zoe.

Beautiful, trame italiane prossima settimana: Liam confessa tutto a Hope

Thomas ritiene strano che Liam frequenti tanto assiduamente Steffy, ma Hope è sicura che Liam non la tradirà mai.

Liam e Steffy decidono di confessare a Hope e a Finn la notte in cui Steffy è probabilmente rimasta incinta. Liam, di fronte ad una dolce e sorridente Hope, cerca a fatica le parole per confessare.

Dopo che Steffy gli ha detto di essere incinta, Liam confessa finalmente a Hope di aver dormito con Steffy. Anche Steffy è sul punto di dire tutto a Finn.

Paris annuncia a Carter che rifiuterà il lavoro alla Forrester, continuando a non comprendere il motivo per cui Zoe non voglia che lei vi lavori. Zende, dopo aver parlato con Zoe e Carter, fa cambiare idea a Paris, convincendola ad accettare.

Dopo averle confessato di essere stato con Steffy la notte in cui ha creduto che lei avesse baciato Thomas, Liam implora Hope di perdonarlo.