Anticipazioni puntate americane Beautiful: Thomas scopre il ruolo inquietante di Sheila

Da mesi, come sapete se ci leggete con regolarità, sapete che le puntate americane di Beautiful sono monopolizzate dalla storyline che ha al centro della scena Brooke Logan Forrester. Divenuta l’oggetto di vendetta da parte di Sheila Carter, la donna ha perso la propria sobrietà e ha finito per baciare Deacon Sharpe.

Per settimane la donna ha cercato di nascondere la cosa al marito, cercando nel frattempo di identificare la molla che l’ha spinta a bere, ignara di essere caduta in un tranello di Sheila. Una volta scoperto il bacio con Deacon, ad aver fatto esplodere la rabbia di Ridge non è stato tanto il piccolo tradimento, quanto piuttosto il forte legame che lo stilista ritiene leghi ancora la moglie a Deacon.

Beautiful, spoiler USA: Ridge si riavvicina a Taylor

Ridge, insomma, non sa spiegarsi come la compagna continui a rivolgersi ad uomini che lui disprezza, come Bill e Deacon, ripetendo la stessa dinamica che ogni volta rischia di sabotare il loro rapporto. E in tutto questo la crisi coniugale è stata cavalcata da Thomas e Steffy, desiderosi di far tornare il padre con mamma Taylor. I due giovani ritengono che Ridge continuerà ad essere sempre ferito da Brooke, mentre solo con la psichiatra potrà ritrovare quella felicità che condivisero negli anni del loro matrimonio, prima che la donna fosse ritenuta morta.

Pur continuando a pensare a Brooke e a cercare un modo per perdonarle l’accaduto, Ridge ha così finito per riavvicinarsi all’ex moglie, in un rimbalzo che più del Ridge dei vecchi tempi (che riusciva a restare anni con una delle due donne del triangolo storico) ricorda molto il modus operandi frenetico di Liam Spencer.

Beautiful: Taylor perderà anche stavolta?

La storyline sta mettendo in luce le parti peggiori di tutti: l’incapacità di Brooke di evitare di cacciarsi nei guai, la tendenza di Ridge ad usare come ripiego Taylor e l’ostinazione di quest’ultima a lasciarsi usare come ripiego prima di essere nuovamente messa da parte e ferita. Perché, salvo improbabili sorprese, l’esito della trama è già scritto fin dall’inizio: la verità verrà prima o poi a galla, la colpa ricadrà su Sheila e Ridge ritroverà la strada verso Brooke!

E dire che Taylor era tornata decisa a non passare la seconda metà della sua vita a rimpiangere un’epoca ormai finita e che non tornerà più; complici invece le improvvise insistenze dei figli (anche loro regrediti ad adolescenti ossessivi a favore di trama), il destino della Hayes sembra ormai segnato…

Beautiful, news USA: Sheila dice una parola di troppo…

E proprio uno dei figli della psichiatra ha in mano la chiave che potrebbe riportare alla realtà la donna, svelando gli inganni alla base del tradimento di Brooke: come vi avevamo accennato, Thomas ha finito per scoprire le macchinazioni di Sheila quando l’ex infermiera ha finito per tradirsi scioccamente. Cercando infatti di evitare il solito stratagemma della conversazione origliata, gli autori hanno optato per far compiere alla Carter un evitabile passo falso.

Nello specifico, Sheila – in perenne ricerca di una breccia nel muro che Steffy ha frapposto tra lei e Finn – ha reagito con rabbia quando Thomas, trovandosela davanti a casa della sorella, le ha imposto di stare lontano da tutti loro e in particolare da Taylor, nei confronti della quale Sheila nutre una forte ammirazione (specie per l’empatia che solo lei le ha saputo dimostrare).

Beautiful, trame americane: una volta saputa la verità, ora Thomas come agirà?

Sheila a quel punto, stanca di sentirsi accusare di essere colei che ha distrutto la vita della psichiatra, ha dichiarato di essere la ragione per la quale Taylor ora potrebbe avere una sua seconda chance con Ridge. Quando la Carter ha capito di aver parlato più del dovuto, era ormai troppo tardi e dunque Thomas, via via, ha messo insieme tutti gli elementi intuendo come sia stata proprio la mano di Sheila a colpire Brooke.

Incalzata dal giovane, Sheila ha dovuto così raccontargli i dettagli del proprio piano, confidando sul fatto che Thomas comprendesse la necessità di mettere la Logan al proprio posto (e sicura soprattutto che Thomas non avrebbe rischiato di far svanire la possibilità di riunire i genitori e spezzare il cuore di sua madre).

Beautiful, notizie americane: Steffy inizia a insospettirsi…

Thomas, invece, ha aspramente condannato il gesto di Sheila e ha ordinato alla Carter di stare lontana da Brooke, trovando crudele il compromettere la sobrietà di una persona. Tra l’altro, il gesto di Sheila avrebbe potuto provocare altre vittime collaterali: e se Brooke si fosse messa alla guida ubriaca quella sera? Tuttavia, proprio come sperato da Sheila, ora il ragazzo si troverà nell’indecisione su come procedere: informare Ridge della verità o lasciare le cose come stanno?

Sebbene Brooke abbia iniziato a bere inconsapevolmente per via delle azioni di Sheila, i problemi con Ridge per via di Deacon erano iniziati prima e l’essere ubriaca non giustifica aver tenuto nascosto l’accaduto a Ridge. E dati i precedenti, per esempio con Bill Spencer, quello di Brooke potrebbe essere un patologico meccanismo comportamentale destinato a ripetersi e a ferire ogni volta Ridge. Questo, almeno, è ciò che pensa Steffy, la quale inizierà ad insospettirsi di fronte alla rinnovata comprensione di Thomas nei confronti della matrigna.

Beautiful: anche Steffy scoprirà la verità?

Cercando di venire a capo del nuovo e “strano” atteggiamento garantista di Thomas, Steffy si ritroverà con sorpresa ad osservarlo interagire con Sheila. La ragazza, quindi, capirà che qualcosa di segreto li unisce e ne sarà profondamente turbata al punto da confidarsi con il marito Finn. Il dottore cercherà di rassicurarla sulla questione e si dimostrerà disposto a dare alla madre biologica una chance di redenzione. Sheila, così, riceverà l’inaspettata visita del figlio, proprio ora che ha nuovamente ceduto ai suoi impulsi. Riuscirà a compiere nuovi passi verso Finn e il nipote Hayes? E inoltre: Steffy scoprirà presto la verità?

Intanto, Brooke sembra decisa a lasciar andare Ridge, essendosi convinta che il suo comportamento sia davvero qualcosa di malato e che forse solo con Taylor lo stilista potrà essere felice. Gli spoiler, tuttavia, segnalano che già nelle prossime puntate la Logan cambierà idea, realizzando di dover lottare per salvare il proprio matrimonio!