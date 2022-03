Palinsesti Canale 5: Beautiful e Una vita anche di domenica, ecco da quando

Beautiful e Una vita torneranno presto ad andare in onda anche di domenica

Con questo post andiamo a completare delle informazioni che pochi giorni fa abbiamo iniziato a fornirvi. Come già accennato, il sabato (a partire dal 19 marzo) tornerà in onda su Canale 5 Scene da un matrimonio con Anna Tatangelo e quindi Beautiful sarà nuovamente trasmessa “solo” dalle 13,40 alle 14,10, mentre Una vita non avrà più le lunghe maratone delle ultime settimane e limiterà la sua durata dalle 15,40 alle 16,30.

Tuttavia, la novità è che – dal 20 marzo – ciò che verrà tolto al sabato ci verrà in qualche modo restituito la domenica. Vediamo tutti i dettagli.

Beautiful e Una vita tornano alla domenica dal 20 marzo

Con la conclusione dello speciale domenicale di Amici, sull’ammiraglia Mediaset cambierà il palinsesto pomeridiano del giorno di festa, riportando Beautiful e Una vita ad andare in onda sette giorni su sette (almeno per ora).

Da domenica 20 marzo, dunque, troveremo alle 13,40 L’arca di Noè, poi alle 14 Beautiful, alle 14,30 Scene da un matrimonio (che avrà dunque due appuntamenti nel fine settimana, uno al sabato e l’altro alla domenica), alle 16 Una vita e, infine, alle 17 la puntata domenicale di Verissimo.

Questo è quindi l’insieme dei cambiamenti che ci saranno dal weekend del 19-20 marzo. Ovviamente, nulla cambierà invece dal lunedì al venerdì.