Grande Fratello Vip 6, cosa succederà nella puntata di giovedì 10 marzo 2022

Questa sera su Canale 5 andrà in onda la semifinale della sesta edizione del Grande Fratello VIP. Dopo la cocente quanto inaspettata eliminazione della scorsa puntata, Soleil Sorge tornerà in studio per confrontarsi con i vipponi rimasti in gioco (e, a quanto è stato anticipato, dovrebbe anche fare un’incursione nella casa).

Leggi anche: L’isola dei famosi 2022 dal 21 marzo su Canale 5: conduttrice, inviato, opinionisti

Per la ragazza si tratterà della definitiva resa dei conti con i suoi nemici, che per sei mesi hanno “messo i bastoni fra le ruote” al suo percorso nel gioco. Faccia a faccia anche per un’altra eliminata di lunedì scorso: si tratta di Miriana Trevisan, che subito dopo aver lasciato il loft di Cinecittà sembra aver dato clamorosamente il due di picche a Biagio D’Anelli.

Grande Fratello Vip 6: anche stasera due eliminazioni (le ultime due prima della finale)

Non mancheranno le sorprese in quella che si prospetta una diretta ricca di emozioni e colpi di scena. Le luci dei riflettori saranno nuovamente puntati su Lucrezia, tra le protagoniste più chiacchierate di questa edizione. La Selassié riceverà infatti un videomessaggio da una famosissima star, rimasta impressionata dalle qualità della principessa.

Infine, tanta attesa per il verdetto del televoto che vede sfidarsi Barù e Manila Nazzaro. Il concorrente meno votato sarà costretto ad abbandonare immediatamente il reality, rinunciando al sogno di arrivare in finale. Non sarà però l’unica eliminazione della serata, visto che lo spettro del televoto flash continua ad aggirarsi tra le mura della casa.

Appuntamento dunque a questa sera alle 21.45 per una nuova puntata del grande fratello VIP 6, la penultima!