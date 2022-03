Grande Fratello Vip, cosa succederà nella puntata di giovedì 3 marzo 2022

Ultime puntate di questa sesta edizione da record del Grande Fratello VIP, che il 14 marzo chiuderà anche questa edizione. La diretta di questa sera si aprirà con l’ingresso in studio di Alessandro Basciano, eliminato al televoto flash lo scorso giovedì e costretto a lasciare per sempre la casa e in particolare la fidanzata Sophie Codegoni, che tanto ha risentito dell’assenza del trentaduenne ligure.

Inaspettata sorpresa invece per Manila Nazzaro, che riceverà la visita della comica (nonché sua cara amica) Valeria Graci.

Grande Fratello Vip 6: anche stasera due eliminazioni

Attesa inoltre per il verdetto del televoto, che vede sfidarsi Antonio Medugno, Sophie Codegoni, Davide Silvestri e Giucas Casella. Il concorrente meno votato dal pubblico sarà costretto a rinunciare alla possibilità di accedere alla finale in programma il prossimo 14 marzo. Anche questa sera, inoltre, lo spettro del televoto flash si abbatterà sui concorrenti rimasti in gioco, ignari della doppia eliminazione che già lunedì scorso ha mietuto una vittima eccellente.

A meno di due settimane dalla fine di questa avventura, i vipponi appaiono sempre più agguerriti e determinati a raggiungere l’obiettivo finale, ormai sempre più vicino benché gli ostacoli da qui alla fine non mancheranno di certo. Appuntamento dunque a questa sera alle 21.45 su Canale 5 per la quarantaseiesima puntata del Grande Fratello VIP 6.