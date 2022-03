Grande Fratello Vip 6, cosa succederà nella puntata di lunedì 7 marzo 2022

Questa sera su Canale 5 andrà in onda un nuovo appuntamento con il Grande Fratello VIP, il reality show condotto da Alfonso Signorini. Dopo due settimane di assenza, Alex Belli tornerà finalmente in studio: quali saranno le intenzioni dell’attore, tra i maggiori protagonisti di questa sesta edizione del programma? Pare che tornerà nella casa…

Quella di oggi sarà inoltre una puntata che farà scoprire ai telespettatori un’inedita Lucrezia Selassié. La ragazza infatti si racconterà in esclusiva al pubblico del reality show, che avrà l’occasione di conoscere a fondo la travagliata storia della giovane principessa.

Grande Fratello Vip 6: anche stasera due eliminazioni

Non mancheranno i verdetti, ormai decisivi, nella lunghissima diretta di questa sera: oltre all’eliminato del televoto, che in questi giorni vede sfidarsi Davide Silvestri, Miriana Trevisan e Jessica Selassié, anche oggi i vipponi dovranno fare i conti con un’ulteriore eliminazione a sorpresa, che andrà a ridurre drasticamente il numero dei concorrenti in vista dell’attesissima finale del prossimo 14 marzo.

Dolori ma anche gioie per i vipponi del loft di Cinecittà, che, con l’atto conclusivo ormai alle porte, assisteranno alla proclamazione del terzo finalista che andrà a fare compagnia a Delia Duran e Lucrezia Selassié. Di chi si tratterà? Per scoprirlo, non resta che attendere la messa in onda della quarantasettesima puntate del Grande Fratello VIP 6, che vi aspetta a partire dalle 21.45 su Canale 5.