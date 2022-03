Grande Fratello Vip 6, cosa succederà nella puntata finale di lunedì 14 marzo 2022

È il grande giorno: a sei mesi dalla partenza ufficiale, questa sera su Canale 5 andrà in onda la finalissima della sesta edizione da record del Grande Fratello VIP, il reality show di Mediaset condotto da Alfonso Signorini coadiuvato da Sonia Bruganelli e Adriana Volpe nel fondamentale ruolo di opinioniste.

C’è fermento per l’attesissimo atto conclusivo del programma cominciato lo scorso 13 settembre e che oggi vedrà il suo epilogo dopo 183 giorni di trasmissione, durante i quali i vipponi sono stati protagonisti delle più svariate dinamiche. A contendersi la vittoria finale saranno i sei concorrenti rimasti in gioco, che nella diretta odierna potranno riabbracciare i loro familiari: per Davide Silvestri saranno infatti presenti i genitori, per Giucas Casella l’adorato figlio James mentre per la bella Delia Duran la mamma Ana Perez.

Grande Fratello Vip 6: stasera il verdetto finale, chi vince?

Le sorprese non finiscono qui visto che Jessica e Lucrezia Selassié ritroveranno dopo più di quattro mesi la sorella Clarissa, con la quale avranno l’occasione di cantare la cover di un brano di Selena Gomez. La serata finale si aprirà con il primo verdetto della serata: solamente uno tra Jessica e Giucas potrà infatti continuare a coltivare il sogno della vittoria. A deciderlo sarà come sempre il pubblico a casa, espressosi tramite il televoto per decretare l’ultimo finalista del reality.

Non potranno ovviamente mancare tutti i concorrenti che, benché eliminati ben prima dell’atto conclusivo, hanno contribuito a rendere indimenticabile questa sesta edizione ormai al tramonto. Il Grande Fratello ha infatti riservato per loro un momento musicale che vedrà la partecipazione dei fuoriusciti, presenza costante in studio in questi mesi. Appuntamento dunque a questa sera alle 21.45 sulla rete ammiraglia Mediaset, per seguire l’ultima puntate del Grande Fratello VIP 6.