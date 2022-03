Anticipazioni Il paradiso delle signore 6: i giorni bui di Stefania, che ora sa la verità

Il dramma è dunque andato in scena a Il paradiso delle signore! Nella puntata di giovedì 10 marzo, come ampiamente annunciato, Stefania Colombo (Grace Ambrose) ha appreso la verità su Gloria Moreau (Lara Komar) e ora sa che la capocommessa del Paradiso è in realtà sua madre. Tale consapevolezza provocherà molti scossoni nelle prossime settimane, perché Stefania non sarà facilmente incline al perdono!

Negli episodi a cui stiamo per assistere, come già sappiamo, la ragazza andrà temporaneamente a stare nella foresteria di Villa Guarnieri, ospitata e protetta dal suo amico Marco di Sant’Erasmo (Moisè Curia), e lì rifletterà sui bei momenti trascorsi finora con la donna che si è rivelata essere la sua mamma. Ciò però, come vi avevamo già anticipato, non porterà automaticamente Stefania a giustificare Gloria per come si è comportata…

Spoiler Il paradiso delle signore 6: Gemma alleata di Gloria ma…

Il cammino per il perdono, insomma, si preannuncia lungo e irto di difficoltà, ma chissà che qualcuno non cerchi per quel che può di “accelerarlo” almeno un pochino! Chi entrerà a gamba tesa nella vicenda tentando di riportare la pace?

Occhi puntati su Gemma (Gaia Bavaro), che – subito dopo il suo arrivo nella fiction daily di Rai 1 – sembrava essere la rivale numero uno di Stefania ma che, col tempo, ha imparato invece a stimarla e a volerle bene. La Zanatta junior sa peraltro di aver commesso un errore inviando a Gloria la lettera minatoria e ora si impegnerà a riportare il dialogo tra la sorellastra e il resto della famiglia.

Nello specifico, Gemma proverà ad avvicinare Stefania a Gloria e, nonostante non ci riuscirà, sarà quanto meno in grado di favorire un incontro tra Ezio (Massimo Poggio) e la figlia.

Attenzione però: chissà se la nostra Gemma conserverà lo stesso atteggiamento positivo quando scoprirà che Marco ha ospitato in segreto Stefania a Villa Guarnieri. Di certo c’è che ci rimarrà molto male, cosa succederà a quel punto?