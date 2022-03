Trame Il paradiso delle signore 6: anticipazioni su Vittorio, Beatrice e Dante

Nelle ultime settimane abbiamo visto nascere e crescere un’impensabile storia d’amore a Il paradiso delle signore 6. L’idillio riguarda Beatrice Conti (Caterina Bertone) e Dante Romagnoli (Luca Bastianello), con quest’ultimo che sembra nutrire dei sentimenti veri per la cognata di Vittorio Conti (Alessandro Tersigni).

Proprio in questi giorni avremo la conferma che Dante, nonostante tutte le sue macchinazioni, sente qualcosa di reale per Beatrice. Stiamo infatti per assistere a una svolta nell’annunciato “dispettuccio” di Romagnoli riguardante l’iniziativa del pesce di aprile: il fatto che la Conti possa pagarne le spese, infatti, potrebbe far cambiare idea all’uomo…

Il paradiso delle signore 6, spoiler: torna la piccola Serena!

La liaison tra i due personaggi, dunque, apparirà sempre più salda e finirà per coinvolgere Serena (Giulia Patrignani), la figlia di Beatrice. La bimba sta infatti per ricomparire in scena e chissà che non diventi una sorta di “oggetto del contendere” tra Dante e Vittorio!

Quest’ultimo cercherà infatti di coccolarsi la nipotina per tutto il tempo, ma non sarà così facile visto che Dante proporrà a lei e alla madre un pranzo all’aperto. Questo primo round lo vincerà il dottor Conti (Serena alla fine sceglierà di stare con lui), ma non è detto che le cose andranno così anche in seguito…

Occhio, perché Serena pian piano comincerà a rinunciare al tempo trascorso con l’amato zio e preferirà stare con la sua mamma e Dante. Ovviamente Vittorio la prenderà malissimo, anche perché nel frattempo avrà scoperto che il suo rivale ha coinvolto proprio Serena in un progetto di carta-modelli per le bambole, da includere nella nuova uscita del Paradiso Market.

Tuoni e fulmini, dunque! Vittorio riuscirà ad arginare Dante, che sembra portargli via i suoi affetti più cari? In attesa di scoprirlo, iniziamo ad anticiparvi che questa storyline, un po’ prima del finale di stagione, potrebbe virare improvvisamente su toni sorprendentemente drammatici! Succederà qualcosa di traumatico? Ne riparleremo presto…