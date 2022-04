Anticipazioni Il paradiso delle signore 6: Dante e Beatrice, dall’amore al dramma!

Sin da tempi non sospetti, vi stiamo segnalando che bisognerà prestare molta attenzione all’ultima fase de Il paradiso delle signore 6: quando infatti saremo a poche puntate dal finale di stagione, ci sarà un evento drammatico che lascerà i fan della serie con il fiato sospeso.

Come forse avrete subodorato leggendo un nostro recente post, il dramma arriverà dalla storyline di Dante (Luca Bastianello) e Beatrice (Caterina Bertone). Al momento sembra che tra i due tutto vada bene e, come vi abbiamo anche fatto notare, una volta tanto traspare una certa sincerità nel sentimento provato dal Romagnoli nei confronti della cognata di Vittorio Conti (Alessandro Tersigni).

Il paradiso delle signore 6, spoiler: brutto incidente per Beatrice Conti

Questo, però, non impedirà a Dante di portare avanti la sua guerra nei confronti dell’odiato Vittorio e, infatti, presto vedremo l’uomo impegnato in un “american affair”, per via del quale sarà intenzionato ad aprire dei negozi a marchio Paradiso negli Stati Uniti. Il problema è che tutto questo non verrà per niente condiviso con il dottor Conti, il quale non sarà dunque al corrente delle decisioni prese dallo scomodo socio…

Chi capirà come stanno le cose? A scoprire l’inganno sarà proprio la nostra Beatrice, che si renderà improvvisamente conto di quale pasta sia fatto l’uomo di cui si è innamorata. A quel punto vedremo la donna agitata e sconvolta, talmente tanto da rimanere coinvolta in un pericolosissimo incidente dagli esiti potenzialmente terribili!

Come andrà a finire? Per ora vi anticipiamo solamente che questo grave incidente (con tutto ciò che ne verrà) costituirà una delle trame cardine delle ultime due settimane di questa annata. Beatrice se la vedrà brutta?