La pupa e il secchione show, anticipazioni sul reality di Italia 1 condotto da Barbara D’Urso

Al via La pupa e il secchione show su Italia 1, anticipazioni 15 marzo

Questa sera in prima serata su Italia 1 partirà la quinta edizione de La Pupa e il Secchione Show, il reality show condotto da Barbara D’Urso dove a regnare saranno il divertimento e la spensieratezza. Protagonisti delle otto puntate saranno i 22 concorrenti che, a partire dalla diretta di oggi, saranno divisi in due blocchi composti da undici coppie, ognuna delle quali dovrà intrecciare relazioni e dinamiche che contribuiranno a rendere questa unica questa avvenuta.

Si tratta di un format storico di Mediaset che torna sui teleschermi degli italiani con una formula completamente rivoluzionata, benché resti invariato l’obiettivo principale del programma, ovvero trovare un punto d’incontro tra personalità diametralmente opposte.

La pupa e il secchione show: il cast

Il reality show consentirà a donne e uomini dal fisico mozzafiato di approcciarsi a partner acculturati e amanti dello studio, i quali però non godranno di certo della loro stessa prestanza fisica. Un esperimento sociale che metterà a contatto due pianeti diversi e i cui risultati divertiranno e allo stesso tempo incuriosiranno il pubblico a casa.

Tra i concorrenti degni di nota si segnalano Francesco Chiofalo, Flavia Vento, Paola Caruso, Mila Suarez, Denis Dosio, Nicolò Scalfi e l’archeologo (nonché ex concorrente del Grande Fratello VIP 4) Aristide Malnati. Le coppie dovranno inoltre convivere tutte insieme in una villa da sogno nei pressi di Roma, che ospiterà per due mesi i concorrenti (che quest’anno avranno l’opportunità di fare capolino in studio ogni martedì).

A completare quello che si preannuncia uno spettacolo imperdibile sarà la giuria d’eccezione formata da Federico Fashion Style (alias Federico Lauri), Antonella Elia (fisicamente assente questa sera a causa della sua positività al coronavirus) e, direttamente dalla casa del GF VIP, Soleil Sorge. Appuntamento quindi alle 21.20 su Italia 1 per la prima puntata de “La Pupa e il Secchione Show”.