L’isola dei famosi 2022, cosa succederà nella puntata di lunedì 21 marzo 2022

Questa sera alle 21.45 andrà in onda su Canale 5 la prima puntata della sedicesima edizione dell’Isola dei Famosi, il reality show di Mediaset condotto da Ilary Blasi con la partecipazione di Nicola Savino e Vladimir Luxuria nel ruolo di opinionisti. Quest’anno saranno ventiquattro i concorrenti che si contenderanno fino all’ultimo la vittoria finale, che consiste in un montepremi di centomila euro di cui la metà da devolvere obbligatoriamente a un ente di beneficenza a scelta del vincitore.

Tanta attesa per il trasferimento in Honduras dei naufraghi, in questa edizione divisi in due categorie: coppie e singoli. Una piccola ma importante rivoluzione nello storico format, che vedrà partecipare i concorrenti in due blocchi contrapposti.

L’isola dei famosi: stasera si comincia!

A prendere parte ai nastri di partenza di questa Isola dei Famosi 16 saranno, tra le coppie, Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro Iannoni, Clemente Russo e la moglie Laura Maddaloni, Guendalina e il fratello Edoardo Tavassi, Jeremias e il padre Gustavo Rodriguez, Lory Del Santo (già vincitrice dell’edizione 2005) e il compagno Marco Cuculo, Silvano Michetti e Nick Luciani (due componenti del gruppo musicale dei Cugini di Campagna), mentre tra i singoli si registra la presenza di Antonio Zequila, Blind, Estefania Bernal, Floriana Secondi, Ilona Staller, Jovana Djordjevic, Roberta Morise, Marco Melandri, Nicolas Vaporidis e Roger Balduino.

Un cast d’eccezione che sarà guidato in Centro America dall’inviato Alvin, tornato nel ruolo dopo un anno di assenza. Tutti pronti, dunque, per la partenza ufficiale del più famoso reality di sopravvivenza della televisione italiana, che vi aspetta su Canale 5 a partire dalle 21.45.