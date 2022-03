NOI, trama e anticipazioni della terza puntata

Domenica 20 marzo, in prima serata su Rai 1, nuovo appuntamento con la fiction Noi. Ecco anticipazioni e trama della terza puntata, come sempre divisa in due episodi:

Fiction NOI, trama episodio 5 intitolato “Fratelli”

Nel passato ritroviamo Pietro e Rebecca alle prese con i loro figli ormai adolescenti. Nel presente vediamo Claudio, l’attore della famiglia, alle prese con un nuovo ruolo nel quale però (già dalle prove) avrà difficoltà ad entrare; l’uomo sembra bloccato e ciò gli impedisce di dare il meglio di sè, mentre Chiara cerca di essergli d’aiuto affinché lui possa esternare a dovere le sue emozioni.

Fiction NOI, trama episodio 6 intitolato “Buon Natale”

I Peirò stanno partendo per la montagna: come ogni Natale, il Natale sarà vissuto in casa della famiglia di Rebecca. Pietro però non è entusiasta all’idea: l’uomo vorrebbe stare esclusivamente con i suoi familiari, in modo da formare nel tempo delle loro tradizioni.

Comunque sia, nel recarsi in montagna, la macchina subirà un guasto e loro dovranno rifugiarsi in una baita…