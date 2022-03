Più forti del destino, anticipazioni e trama prima puntata della fiction di Canale 5

Inizia su Canale 5 la serie tv Più forti del destino, a cui assisteremo in prime time mercoledì 9 marzo (un secondo appuntamento è previsto già questa settimana nella serata di venerdì). Vediamo trama e anticipazioni della prima puntata:

Palermo, 1897. All’esposizione delle nuove tecnologie la nobile Arianna, prigioniera di un marito potente e violento, incontra la giovane nipote Costanza, promessa sposa del ricco rampollo Antonio. Con loro l’affezionata e fedele cameriera Rosalia, in procinto di abbandonare Costanza e partire con il marito per un nuovo futuro in America.

Nel corso della proiezione di debutto del cinematografo, un incendio cambierà per sempre il destino delle tre donne. Dopo il rogo, che uccide molte persone, Arianna decide di nascondersi: desidera infatti che tutti, specialmente il marito, la credano morta, per poter organizzare una fuga con la figlia Camilla e l’amante Saverio.

Costanza accusa il fidanzato Antonio di averla abbandonata nell’incendio, mentre la domestica Rosalia si trova come reclusa in una casa non sua.

Il commissario Lucchesi indaga sul disastro: i sospetti ricadono sull’anarchico Libero che, invece, in quello che è accaduto ha avuto un ruolo da eroe.