Scene da un matrimonio torna su Canale 5, anticipazioni 19 e 20 marzo 2022

Scene da un matrimonio: la seconda edizione al via su Canale 5

Un gradito ritorno nel fine settimana di Canale 5. Dopo il ciclo di puntate trasmesso lo scorso autunno, nel sabato pomeriggio dell’ammiraglia Mediaset torna Anna Tatangelo con le sue Scene da un matrimonio. Il programma è stato infatti riconfermato e dunque il 19 marzo alle 14,10 partirà la seconda edizione.

In via del tutto eccezionale, in questo primo weekend di programmazione, la trasmissione andrà in onda anche domenica pomeriggio (il 20 marzo alle 14,30), mentre dalla prossima settimana andrà avanti solo al sabato. Vediamo le anticipazioni diffuse da Mediaset.

Scene da un matrimonio con Anna Tatangelo, cosa vedremo il 19 e 20 marzo

Sabato Anna Tatangelo racconta il matrimonio di Chiara e Andrea. Cresciuti a Taviano, un paesino nel Salento profondo, si conoscono da quando erano adolescenti. Il loro rapporto nasce da una lunga e profonda amicizia, durante la quale si sono sempre confidati e sostenuti pur frequentando altre persone. Dopo molte difficoltà capiranno che sono destinati a stare insieme. La cerimonia si svolgerà nella chiesa di Taviano e il ricevimento in uno splendido castello del ‘500 immerso nella campagna salentina.