Stasera in tv 11 marzo 2022: i programmi in prima serata di Rai, Mediaset, La7, Tv8 e Nove

Programmi tv stasera, cosa vedremo in prime time l’11 marzo

Stasera (11 marzo), su Canale 5, si rinnova l’appuntamento con la fiction in costume Più forti del destino, di cui sarà mandato in onda il secondo episodio.

I nomi di Arianna e Rosalia sono nell’elenco ufficiale delle vittime. E mentre la povera Rosalia tenta invano di fuggire dal palazzo di Donna Elvira, Arianna riesce a mettersi in contatto con Camilla promettendole di riprenderla presto con sè. Intanto Costanza consapevole di non amarlo, vorrebbe rompere il fidanzamento con Antonio, ma scopre che questo matrimonio è fondamentale per le sorti della sua famiglia. E mentre prepara le ormai inevitabili nozze, vengono formalizzate le accuse di strage a Libero, il quale è costretto a nascondersi. Una notte però Matilde sorprende Costanza e Libero insieme: il ragazzo non riesce a stare lontano dalla sua principessa. Nelle stesse ore Arianna e Saverio escogitano un pericoloso piano a danno di Guglielmo per avere i soldi necessari per partire con Camilla, ma Lucchesi è sulle loro tracce. E dal momento che Rosalia non si rassegna alla prigionia, Donna Elvira la lega a sè con un’odiosa menzogna.

Spazio invece al varietà su Rai 1, che ci propone una nuova puntata de Il cantante mascherato con Milly Carlucci. Serata telefilm su Rai 2, con NCIS e NCIS Hawaii (seguiti alle 23 dal settimanale di interviste Belve). Su Rai 3 vedremo il film commedia E poi c’è Katherine, con Emma Thompson, Mindy Kaling e John Lithgow.

Katherine Newbury è una leggendaria conduttrice televisiva che, accusata di odiare le donne e alle prese con gli ascolti del programma in netto calo, decide di assumere tra gli autori Molly. Originariamente nata per attenuare le discussioni sulla disparità di trattamento, la sua decisione ha conseguenze inaspettate ed esilaranti, dal momento che le due donne sono molto diverse per cultura ed età, ma unite dalla passione per la battuta pungente e dalla volontà di rivitalizzare lo show.

Come tutti i venerdì, Rete 4 trasmette il settimanale Quarto grado, mentre su Italia 1 potremo assistere al film americano del 2014 John Wick, con Keanu Reeves.

John Wick è un ex sicario che ha deciso di abbandonare la violenza e accantonare la sua vecchia vita da killer per vivere con l’amata moglie Helen. Dopo pochi anni, però, Helen muore a causa di una malattia, lasciandolo solo con una cagnolina a cui lui si affeziona in ricordo di lei. Un giorno alcuni malviventi capeggiati dal sadico Yosef Tarasov, il figlio del principale boss della città, gli propongono l’acquisto della sua Boss Mustang del 1969, e lui rifiuta. Quando, quella notte stessa, Iosef irrompe a casa di John per rubargli la macchina e gli uccide il cane, John gli giura vendetta, vestendo nuovamente i panni dell’Uomo Nero.

Propaganda Live ci aspetta come ogni venerdì sera su La 7, mentre su Tv8 c’è la popolare trasmissione Quattro matrimoni. Sul Nove alle 21,25 ci aspetta Fratelli di Crozza, poi alle 22,55 la linea passerà al programma di attualità Accordi e disaccordi.