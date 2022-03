Stasera in tv 16 marzo: i programmi in prima serata di Rai, Mediaset, La7, Tv8 e Nove

Programmi tv stasera, cosa vedremo in prime time il 16 marzo 2022

Il film 18 regali (che sarebbe dovuto andare in onda già mercoledì scorso), costituisce l’offerta della serata di Rai 1. Tra gli interpreti della pellicola, diretta da Francesco Amato, ci sono Vittoria Puccini, Edoardo Leo, Benedetta Porcaroli e Marco Messeri.

Leggi anche: La pupa e il secchione show, anticipazioni sul reality di Italia 1 condotto da Barbara D’Urso

2001: Elisa e Alessio aspettano una bambina che si chiamerà Anna, ma la futura madre scopre di avere un tumore che non le permetterà di sopravvivere alla nascita della figlia. Sconvolta, sale in auto e guida sotto una fitta pioggia. In quel preciso istante accade un salto nel tempo, nel 2019: Anna litiga con il padre nel giorno del suo diciottesimo compleanno e scappa via da casa, ma viene investita da Elisa che la soccorre e l’accoglie in casa sua. Anna capisce di vivere in un altro tempo e che Elisa è sua madre, ma non glielo svela: la ragazza condividerà con i genitori quel loro difficile momento di vita, precedente alla sua nascita…

Su Rai 2, invece, spazio ad un classico della cinematografia mondiale: Balla coi lupi, con Kevin Costner. Rai 3 propone il consueto appuntamento del mercoledì con Chi l’ha visto.

Su Canale 5, terzo episodio della fiction Più forti del destino. Ecco la trama di stasera:

Guglielmo ha la prova che Arianna è ancora in vita. Con i suoi uomini si mette alla rabbiosa ricerca della moglie che, in quelle stesse ore, confessa a Lucchesi le violenze del marito e la volontà di mettersi in salvo con Camilla. Intanto la spiaggia è diventata il luogo segreto degli incontri tra Costanza e Libero; l’anarchico sogna solo di fuggire con lei, mentre Costanza si ripromette di dimostrare l’innocenza dell’uomo che l’ha salvata dalle fiamme e che ama. Le nozze con Antonio, ormai sospettoso, si fanno però imminenti e rompere il fidanzamento significherebbe la bancarotta per Augusto. Rosalia è in procinto di scoprire la verità su suo marito ed è pronta a tutto pur di opporsi ai piani di Donna Elvira. Ferdinando nel frattempo è rientrato a Palermo ed entrambe le donne sanno bene quanto potrebbe diventare pericoloso, sentendosi minacciato o tradito. Esattamente come Guglielmo che, dopo aver scoperto la relazione di Arianna e Saverio, medita vendetta.

Il talk show Controcorrente sarà al centro della serata di Rete 4, mentre su Italia 1 ci sono Le iene.

Il programma di attualità e storia Atlantide occuperà il prime time di La 7, mentre su Tv 8 ci sono i 4 hotel di Bruno Barbieri. Sul Nove, infine, sarà trasmesso il film del 2005 Mr. & Mrs. Smith, con Angelina Jolie e Brad Pitt.