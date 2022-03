Stasera in tv 18 marzo: Più forti del destino e gli altri programmi di Rai, Mediaset, La7, Tv8 e Nove

Programmi tv stasera, cosa vedremo in prime time il 18 marzo 2022

Una nuova puntata de Il cantante mascherato animerà la prima serata di Rai 1; conduce come sempre Milly Carlucci. Su Rai 2 serata telefilm con NCIS (Insoliti sospetti) e NCIS Hawaii (Maschere). Rai 3 propone invece il film del 2019 Sorry we missed you, diretto da Ken Loach.

Ricky e Abby lottano contro la precarietà degli ultimi anni in quel di Newcastle e lavorano sodo per assicurarsi una vita dignitosa senza far mancare nulla ai loro bambini. Lui è un fattorino mal pagato, mentre lei è badante a domicilio. Con il sogno di migliorare la loro vita e di permettersi un appartamento di proprietà, Abby vende la sua auto per comprare un furgone con cui Ricky cominci a lavorare in proprio. Sarà una buona idea?

Su Canale 5 si conclude la fiction Più forti del destino, che ci ha tenuto compagnia in queste ultime due settimane.

Libero è stato eletto a colpevole perfetto ed è stato assicurato alla giustizia: a nulla vale che Lucchesi con il prefetto tenti di sostenere la tesi dell’incidente. Costanza è la sola che possa aiutarli e decide di raccontare tutta la verità alla stampa. Un gesto coraggioso che fa infuriare Guglielmo, ma a Costanza arriva un inatteso e risolutivo aiuto. Arianna intanto, rientrata a casa, è di nuovo prigioniera del marito; riesce tuttavia a riabbracciare la figlia Camilla, a cui promette la fuga. Nel frattempo, durante una sontuosa festa in casa di Donna Elvira, Rosalia fa un inatteso annuncio ai suoi ospiti: ciò provoca sia una reazione di Donna Elvira ai danni di Giuseppe e sia sentimenti di rivalsa in Ferdinando… che sfociano in una inevitabile dramma!

Quarto grado è il programma di approfondimento che propone Rete 4, mentre su Italia 1 potrete assistere al sequel del film con Keanu Reaves John Wick (si tratta appunto del secondo capitolo).

Su La7 il venerdì è come sempre targato Propaganda Live, mentre il reality Quattro matrimoni sarà di scena su Tv8. Concludiamo con il canale Nove, che vedrà protagonista Maurizio Crozza con il suo Fratelli di Crozza, seguito dal settimanale di informazione Accordi e disaccordi.