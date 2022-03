Stasera in tv 21 marzo: i programmi di Rai, Mediaset, La7, Tv8 e Nove

Programmi tv stasera, cosa vedremo in prime time il 21 marzo 2022

Su Rai 1 si conclude la fiction Vostro onore, con Stefano Accorsi. Il telefilm Delitti in paradiso occuperà la serata di Rai 2. Consueto appuntamento del lunedì con Presa diretta su Rai 3 (Guerra al clima è il titolo della puntata di stasera).

Matteo, trattenuto da Danti, Sara e Orlando, riesce a giustificare la sua presenza in ospedale e nella stanza di Diego Silva. Sara comincia a sospettare di lui e del padre. Vittorio riesce a mettere in cattiva luce i contatti dell’ispettrice con Miguel, che viene interrogato da Danti e Orlando, con scarsi risultati. Vittorio, intanto, consegna Salvatore in condizioni sempre più gravi alla moglie. Maddalena lo recupera e corre in ospedale.

Vittorio e Matteo sentono di non avere più scampo: decidono di fuggire all’estero. In commissariato Danti e Orlando interrogano Maddalena, che continua a coprire Vittorio. Matteo si presenta con la nonna Anita in commissariato. Vittorio chiede a Matteo una spiegazione e il figlio gli racconta tutta la verità. Vittorio si trova di fronte alla scelta di accettare o meno la carica di nuovo Presidente del Tribunale.

Il talk show d’informazione Quarta repubblica è la proposta di Rete 4, mentre su Canale 5 fa il suo esordio la nuova edizione de L’isola dei famosi, con molte novità che ci verranno presentate durante la prima puntata; conduce Ilary Blasi. Su Italia 1 il programma di viaggi Freedom – Oltre il confine.

La serie tv Sherlock sarà protagonista della serata di La7, mentre su Tv8 è in programma una serata cinematografica con il film avventuroso Renevant – Redivivo. Infine, sul Nove ci sarà il documentario Avamposti – Uomini in prima linea.