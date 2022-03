Stasera in tv 24 marzo: i programmi di Rai, Mediaset, La7, Tv8 e Nove

Programmi tv stasera, cosa vedremo in prime time il 24 marzo 2022

Stasera su Rai 1 serata calcistica: a partire dalle 20.30 potremo assistere a Italia – Macedonia, incontro valido per le qualificazioni ai Mondiali 2022. Rai 2 propone il film Unfaithful – L’amore infedele, con Richard Gere e Diane Lane:

Edward e Connie, coppia borghese nella New York di inizio terzo millennio, entrano in crisi quando la donna perde la testa per il giovane libraio Paul. Edward scopre il tradimento della moglie e, preso dall’impeto, uccide l’amante innescando una reazione a catena che porterà a conseguenze imprevedibili…

Il programma Amore criminale è invece la proposta del giovedì sera di Rai 3.

Su Rete 4 ci sarà il talk d’informazione Dritto e rovescio, mentre su Canale 5 sarà trasmesso il secondo appuntamento con L’Isola dei famosi 2022. Italia 1 propone il film commedia Tata Matilda e il grande botto, con Emma Thompson e Maggie Ghyllenhaal:

La bambinaia delle emergenze, che resta quando non la vuoi e se ne va quando vorresti che restasse, bussa con la sua oscura silhouette alla porta di Isabel Green, giovane madre di tre figli che lotta per mandare avanti la fattoria nonostante il marito in guerra, il cognato pronto a tutto per farle vendere la proprietà, un lavoro frustrante presso una negoziante con frequenti crisi di senilità, il guardiano del villaggio che minaccia la possibilità di un bombardamento e i due cuginetti di città, viziati e incipriati, venuti per scatenare una guerra tra piccoli (come se quella dei grandi non bastasse). Dopo i sette figli del vedovo signor Brown, Tata Matilda torna a colpire il suolo col suo bastone magico per far apprendere ai tre Green e ai loro ospiti, Cyril e Celia Grey, le cinque nuove lezioni di cui hanno disperatamente bisogno.

Corrado Formigli conduce come ogni giovedì Piazzapulita, mentre Tv8 e il Nove prevedono due film: rispettivamente la pellicola drammatica del 2016 Io prima di te e la commedia italiana con Luca Argentero Diverso da chi?.