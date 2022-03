Stasera in tv 25 marzo: i programmi di Rai, Mediaset, La7, Tv8 e Nove

Programmi tv stasera, cosa vedremo in prime time il 25 marzo 2022

Rai 1 propone una nuova puntata de Il cantante mascherato, con Milly Carlucci. Su Rai 2 andranno in onda le serie tv NCIS e NCIS Hawaii, seguiti dal programma di interviste Belve. Rai 3 manda invece in onda il film Parasite, per la regia di Bong Joon-ho (pellicola vincitrice di quattro Oscar nel 2020):

Ki-woo vive in un modesto appartamento sotto il livello della strada insieme ai genitori e alla sorella Ki-jung. Insieme si prodigano in lavoretti umili per sbarcare il lunario, senza una vera e propria strategia, ma sempre con orgoglio e una punta di furbizia. La svolta arriva con un amico di famiglia che offre al ragazzo l’opportunità di sostituirlo come insegnante d’inglese per la figlia del signor Park, dirigente di un’azienda informatica. Ki-woo intravede un’opportunità da cogliere al volo, creando un’identità segreta per la sorella Ki-jung come insegnante di educazione artistica e insinuandosi ancor più in profondità nella vita degli ignari sconosciuti.

Come ogni venerdì, Rete 4 trasmette il talk show d’informazione Quarto grado. Su Canale 5 va in scena il film commedia del 2018 Odio l’estate, con Aldo, Giovanni e Giacomo:

I personaggi principali sono tre padri di famiglia residenti a Milano, molto diversi tra di loro. Le tre famiglie, che non si conoscono, partono per trascorrere le vacanze al mare su un’isola della Puglia, raggiungendo una casa affittata sulla spiaggia. All’arrivo, però, le tre famiglie scoprono che, a causa di un errore da parte dell’agenzia di viaggi, hanno affittato tutte e tre la stessa abitazione. Si rivolgono quindi al maresciallo dei Carabinieri locale, il quale, per evitare l’avvio di una lunga serie di pratiche burocratiche e giuridiche, consiglia loro semplicemente di convivere tutti insieme nell’abitazione. Nel corso della vacanza vengono alla luce tutti i problemi e scheletri nell’armadio delle famiglie ed in particolare dei tre protagonisti. Alla fine, di nuovo in Puglia, le tre famiglie festeggiano la fine dell’estate tenendosi per mano, più unite che mai, e guardando dalla spiaggia i fuochi d’artificio della festa che celebra la fine della stagione.

Anche Italia 1 ha in serbo per stasera una proposta cinematografica. Si tratta di Giustizia privata, un thriller con Jamie Foxx e Gerard Butler:

Due criminali irrompono nell’appartamento di Clyde uccidendo la moglie e la figlia. La causa viene affidata a Nick: la condanna a morte è certa ma il pentito riceve una pena lieve, sconvolgendo Clyde. Dieci anni dopo, al momento dell’esecuzione della pena capitale, il condannato soffre terribilmente. È solo l’inizio della vendetta di Clyde il quale, anche dal carcere, continuerà a colpire.

Su La 7 Propaganda live, su Tv8 il reality Quattro matrimoni, sul Nove Fratelli di Crozza seguito dal settimanale Accordi e disaccordi.