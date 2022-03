Stasera in tv 28 marzo: i programmi di Rai, Mediaset, La7, Tv8 e Nove

Programmi tv stasera, cosa vedremo in prime time il 28 marzo 2022

Stasera, eccezionalmente, Rai 1 nonostante sia lunedì manda in onda una nuova puntata della fiction Studio Battaglia. Ecco la trama:

Anna vorrebbe fidarsi ancora di Alberto, ma a poco a poco capisce che lui non le sta dicendo tutta la verità.

Si immerge nel caso di un uomo in causa con la ex moglie che si oppone alla vaccinazione del loro bambino e

consiglia una coppia che vorrebbe ottenere le password degli account del figlio deceduto. Nina scopre che lo

Studio Battaglia naviga in pessime acque e prova a farsi perdonare da Viola, che a sua volta cerca senza

successo di riappacificarsi con Alessandro. Anna riceve da Massimo la proposta di partire per un viaggio di

lavoro all’Argentario. Raggiungeranno Carla che, rifiutata l’offerta milionaria del marito, ha deciso di

intentargli causa.

Rai 2 propone invece il serial tv Delitti in paradiso, mentre su Rai 3 potremo assistere a una nuova puntata di Report.

Su Rete 4, consueto appuntamento del lunedì con Quarta Repubblica, mentre su Canale 5 andrà in scena L’isola dei famosi. Proposta cinematografica, invece, su Italia 1 con il film del 2013 Homefront:

Da un soggetto di Sylvester Stallone, un adrenalinico action thriller con James Franco e Jason Statham. Phil Broker è un ex agente della DEA che si trasferisce con la figlia in una quieta cittadina per fuggire dal suo passato. Durante un’azione contro una banda di spacciatori aveva infatti fatto uccidere il figlio di un boss che gli ha giurato vendetta. Da un litigio che avviene tra la figlia Maddy e un bullo che la provoca, sarà trascinato in un vortice dentro il quale Broker farà di tutto per salvare se stesso e la figlia.

Su La7 vedremo il film thriller del 1992 Giochi di potere, con Harrison Ford. Cinema anche su Tv8 con Sette Anime, diretto nel 2008 da Gabriele Muccino e interpretato da Will Smith. Il documentario Avamposti – Uomini in prima linea, andrà infine in onda sul Nove e stasera sarà dedicato ai “quartieri di nessuno” di Milano.