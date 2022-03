Stasera in tv 29 marzo: i programmi di Rai, Mediaset, La7, Tv8 e Nove

Programmi tv stasera, cosa vedremo in prime time il 29 marzo 2022

L’incontro di calcio Turchia – Italia occuperà il prime time di Rai 1, mentre il programma Stasera tutto è possibile (con Stefano De Martino) è la proposta per stasera da parte di Rai 2. L’attualità politica è di scena su Rai 3 grazie a Cartabianca, come sempre condotto da Bianca Berlinguer.

Su Rete 4 vedremo il talk d’informazione Fuori dal coro, mentre su Canale 5 ci sarà il film del 2006 Il diavolo veste Prada, con Meryl Streep e Anne Hathaway:

Dall’omonimo bestseller, una commedia brillante ormai divenuta cult. Andy, neolaureata aspirante scrittrice, viene insperatamente assunta come assistente della direttrice della rivista Runway Miranda Priestly, una leggenda vivente della moda ma dal pessimo carattere. Miranda infatti assorbe totalmente la vita e le energie di Andy con le sue richiesta pretenziose e talvolta assurde, a cui lei non può sottrarsi, pena il licenziamento. Andy, che prima era poco incline a seguire i dettami della moda, pian piano comincia a subirne il fascino e si trasforma da ragazza “acqua e sapone” in sofisticata donna in carriera che indossa costosi capi firmati. Ma l’influsso di Miranda ha un effetto negativo sulla sua vita privata: gli impegni di lavoro, infatti, la assorbono talmente tanto da rischiare di allontanarla dai suoi affetti più cari.

Su Italia 1 troverà spazio il reality La pupa e il secchione Show.

Giovanni Floris e il suo Di martedì saranno protagonisti della prima e seconda serata di La7, mentre su Tv8 potremo assistere a una “special edition” di Italia’s Got Talent. Sul Nove, infine, andrà in onda il film d’azione del 2006 Solo due ore, con Bruce Willis.