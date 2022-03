Stasera in tv 30 marzo: i programmi di Rai, Mediaset, La7, Tv8 e Nove

Programmi tv stasera, cosa vedremo in prime time il 30 marzo 2022

Mercoledì-cinema su Rai 1, con il film Green book (interpretato da Viggo Mortensen e diretto da Peter Farrelly).

New York, 1962: il buttafuori italoamericano Tony Vallelonga, noto come Tony Lip, è costretto a cercare un lavoro per la chiusura temporanea del locale dove lavora. L’occasione giusta arriva quando incontra Don Shirley, un celebre pianista jazz. Il musicista afroamericano lo assume come autista personale, in vista del tour che lo porterà ad esibirsi negli Stati del sud, proprio dove il razzismo è profondamente radicato. D’altronde, lo stesso Tony nutre molti pregiudizi nei confronti dei neri.

Su Rai 2, nuovo episodio della fiction Volevo fare la rockstar. Chi l’ha visto è il consueto appuntamento del mercoledì sera su Rai 3.

Su Canale 5 seconda puntata di Ultima fermata, il reality della Fascino di Maria De Filippi. Il talk show d’informazione Stasera Italia occuperà invece la serata di Rete 4, mentre su Italia 1 tocca a Le iene.

Il programma Atlantide sarà protagonista del prime time di La7, mentre Tv8 manderà in onda la fiction Speravo de morì prima – La vera storia di Francesco Totti. Il film d’azione del 2007 Shooter (con Mark Wahlberg), infine, sarà in onda sul Nove.