Anticipazioni puntate tedesche Tempesta d’amore: brutta sorpresa per ANDRÉ

Non sembra esserci fine alla sfortuna in amore di André Konopka (Joachim Lätsch)! Dopo innumerevoli relazioni naufragate, nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore lo chef stellato del Fürstenhof finirà infatti ancora una volta in una storia d’amore dal finale amaro… Ecco infatti cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: André si innamora di Bettina

Nel corso della sua vita André ha avuto innumerevoli donne, tanto da essere considerato un vero rubacuori. Da mesi, però, lo chef del Fürstenhof è single: dopo la triste fine della sua storia d’amore con Leentje van Straaten (Antje Mairich), Konopka ha infatti deciso di prendersi una pausa dall’amore. I sentimenti, però, non seguono le regole…

Nel corso della puntata puntata 3790 (andata in onda in Germania lo scorso 18 marzo), nella vita del cuoco entrerà infatti una certa Bettina Schönefeld (Natalie Hünig). Dopo aver conosciuto André tramite scambi epistolari, la donna si presenterà al Fürstenhof per incontrare il cuoco di persona… e tra i due sarà colpo di fulmine!

Se tutti – Werner (Dirk Galuba) e Michael (Erich Altenkopf) inclusi – sembreranno entusiasti della nuova compagna di Konopka, ci sarà però chi avrà tutt’altra opinione della nuova arrivata…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: André scopre l’inganno di Bettina

Come vi abbiamo anticipato, Rosalie (Natalie Alison) sospetterà infatti fin da subito che Bettina stia nascondendo qualcosa. Un sospetto purtroppo più che giustificato! A spingere la Schönefeld al Fürstenhof, infatti, non è stato solo il desiderio di conoscere meglio André…

Le cose inizieranno a chiarirsi quando Konopka scoprirà di essere stato nominato nel testamento di un suo ricchissimo fan: un certo Eduard Winter. Il problema? Anche qualcun altro al Fürstenhof conosceva molto bene il defunto…

Stiamo ovviamente parlando di Bettina! Dopo aver scoperto che Winter aveva nominato André tra i suoi eredi, la donna ha deciso infatti di avvicinarsi a quest’ultimo con lo scopo di mettere le mani sulla sua eredità. Il suo piano, però, non andrà in porto…

Durante le settimane trascorse al fianco di Konopka, infatti, la Schönefeld finirà per innamorarsi davvero di lui, decidendo dunque di non andare fino in fondo. Purtroppo per lei, però, il cuoco scoprirà lo stesso il suo inganno e (comprensibilmente) non vorrà avere più nulla a che fare con lei.

Riuscirà Bettina a convincere André della sincerità dei suoi sentimenti?