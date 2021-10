Un’altra dolorosa delusione in amore è in arrivo per André Konopka (Joachim Lätsch). Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore lo chef vedrà infatti fallire la sua relazione con Leentje van Straaten (Antje Mairich). E, ancora una volta, la colpa sarà sua…

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Leentje vuole tornare in Olanda

Nel corso degli anni, André ha avuto un numero impressionante di fidanzate. Nessuna, però, è rimasta al suo fianco a lungo… e molto spesso la colpa è stata dello chef! Non c’è dunque troppo da stupirsi se – da quando l’uomo ha recuperato la memoria e, con essa, i suoi vecchi vizi – la sua relazione con Leentje sta attraversando un periodo difficile. E la situazione non farà che peggiorare…

Arrivata a Bichlheim con l’idea di trascorrervi una breve vacanza, la donna si è trovata intrappolata nel paesino bavarese a causa del desiderio di André di restare al Fürstenhof. Un sacrificio che la van Straaten ha fatto per amore del fidanzato, ma che sta iniziando a pesarle.

Complici i comportamenti indifendibili del Konopka, da ormai qualche giorno Leentje sente ogni giorno di più la mancanza della sua terra e dei suoi affetti. E così – capendo di non poter più andare avanti a lungo – tra non molto comunicherà ad André di aver deciso di tornare in Olanda!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: André lascia Leentje

Benché la cosa fosse in aria ormai da tempo, lo chef resterà sconvolto dalla notizia e verrà sopraffatto dal terrore di restare di nuovo da solo. E così, pronto a tutto pur di non perdere la donna che ama, Konopka deciderà di lasciare tutto per seguirla!

Inutile dire che Leentje sarà al settimo cielo per la felicità, mentre Werner (Dirk Galuba) reagirà con decisamente meno entusiasmo. Addolorato all’idea che André stia nuovamente per andarsene, l’anziano albergatore deciderà dunque per affrontare il fratello, ma finirà solo per peggiorare le cose.

Dopo un’accesa discussione con il vecchio Saalfeld, infatti, lo chef sarà più determinato che mai a lasciare il Fürstenhof e accelererà i preparativi per la partenza. Basterà però una toccante festa d’addio organizzata dai suoi cari per fargli capire di non essere pronto a lasciare tutto per una donna.

E così, proprio il giorno della partenza, André comunicherà a Leentje di non poterla seguire in Olanda, segnando la fine della loro storia. Benché innamoratissima, la donna non se la sentirà infatti di lasciare ancora una volta per amore suo e lascerà dunque il Fürstenhof da sola.

Sarà questa l’uscita di scena di un personaggio che ha segnato in modo indelebile la vita di uno dei personaggi centrali della soap. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

