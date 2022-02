Anticipazioni puntate tedesche Tempesta d’amore: una nuova donna per ANDRÉ

Nella vita di André Konopka (Joachim Lätsch) le donne non sono mai mancate… ma non sono nemmeno durate a lungo! E così, quando nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore nella vita del cuoco comparirà una nuova figura femminile, i sospetti saranno più che leciti… Ecco infatti cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Leggi anche: Tempesta d’amore, anticipazioni puntata del 17 e 18 febbraio 2022

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: André soffre per la fine della storia con Leentje

Sono trascorsi ormai mesi dalla traumatica fine della storia d’amore tra André Konopka e Leentje van Straaten (Antje Mairich), la donna che gli salvò la vita in seguito al drammatico incidente in cui il cuoco perse la memoria.

Benché profondamente innamorati, i due decisero infatti di lasciarsi in quanto Leentje desiderava tornare in Olanda, mentre André non poteva tollerare l’idea di lasciare il Fürstenhof. Una separazione che ha lasciato ferite profonde…

Fu infatti proprio il dolore per la fine della sua storia con la van Straaten a spingere Konopka a partire per un pellegrinaggio per ritrovare se stesso. E ben presto la vita metterà lo chef di fronte ad una nuova opportunità…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Bettina arriva al Fürstenhof

Tutto inizierà quando nel corso della puntata 3790 (in onda in Germania presumibilmente il prossimo 18 marzo), entrerà in scena Bettina Schönefeld. Si tratta di una donna conosciuta su internet dallo chef e che si presenterà al Fürstenhof con l’intento di conoscere meglio quest’ultimo.

Ebbene, quando André vedrà di persona la sua “amica di penna” ne resterà letteralmente folgorato e inizierà a farle una corte serrata. Oltre che a Konopka, la donna farà un’ottima anche a Werner (Dirk Galuba) e Michael (Erich Altenkopf). Qualcuno, però, sarà decisamente meno entusiasta della nuova arrivata…

Rosalie (Natalie Alison) intuirà infatti subito che Bettina sta nascondendo qualcosa e proverà a mettere in guardia l’amico. André la ascolterà?

Tempesta d’amore, casting news: Natalie Hünig interpreta Bettina Schönefeld

Il personaggio di Bettina Schönefeld verrà interpretato da Natalie Hünig, attrice tedesca classe 1974 attiva sia in campo teatrale che televisivo. Come già anticipato, il suo ingresso a Tempesta d’amore avverrà nel corso della puntata 3790, la cui messa in onda in Germania è attualmente prevista per il prossimo 18 marzo.

Non è ancora chiaro se per questo personaggio sia previsto un posto nel cast fisso oppure se, come più probabile, si tratterà di una guest star. Vi terremo aggiornati non appena saranno disponibili aggiornamenti in merito!