Anticipazioni puntate italiane Tempesta d’amore: ARIANE vuole allearsi con ROSALIE

Squadra che vince non si cambia… ma con delle eccezioni! A mesi di distanza dal suo trionfo in politica ottenuto anche grazie all’aiuto di Ariane Kalenberg (Viola Wedekind), nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Rosalie Engel (Natalie Alison) avrà l’occasione di unire nuovamente le forze con la dark lady ai danni di Christoph Saalfeld (Dieter Bach). Questa volta, però, la scelta non sarà così semplice…

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Rosalie danneggia Christoph

Sono trascorsi ormai dei mesi da quando Rosalie ha stracciato Christoph alle elezioni regionali, conquistandosi così un posto di rilievo nel panorama politico locale. Il successo, però, non è arrivato grazie solo alle sue forze…

Durante la campagna elettorale la Engel ha infatti ricevuto il prezioso aiuto di Ariane, che ha utilizzato i soliti metodi criminali per favorirla. Ebbene, dopo la sua elezione Rosalie ha preso le distanze dalla Kalenberg e dai suoi metodi, ma ciononostante si ritroverà ancora una volta a trattare con la dark lady…

Tutto inizierà quando – durante una delle sue usuali interviste – la Engel verrà chiamata a rispondere a domande scomode su un argomento decisamente scottante: c’è davvero Christoph dietro al finto tumore di Ariane?

Ebbene, come vi abbiamo anticipato, Rosalie proverà ad eludere le domande, ma il suo atteggiamento reticente verrà interpretato dal giornalista come una tacita conferma della fondatezza delle accuse contro Saalfeld. E a quel punto la stampa si scatenerà!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Ariane propone a Rosalie un’alleanza

Furioso per l’accaduto, Christoph se la prenderà con Rosalie, intimandole di ritrattare tutto e scusarsi. Lei, però, resterà ferma sulle proprie posizioni e ribadirà di non avere assolutamente nulla per cui chiedere perdono. Una reazione che farà infuriare ancora di più Saalfeld…

Il risultato? Determinato a screditare la Engel e, al contempo, riabilitare il proprio nome, l’albergatore farà in modo che la donna venga sommersa di insulti e critiche sul web. Uno shitstorm che minaccerà di distruggere per sempre la carriera della povera Rosalie!

Ebbene, sarà a questo punto che entrerà in scena Ariane. Memore del successo della loro alleanza di alcuni mesi prima, la dark lady proporrà dunque a Rosalie di unire ancora una volta le forze contro Christoph, passando al contrattacco! Rosalie accetterà?