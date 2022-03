Anticipazioni puntate italiane Tempesta d’amore: nuove ostilità tra ROSALIE e CHRISTOPH

Ricordate l’agguerrita battaglia elettorale tra Rosalie Engel (Natalie Alison) e Christoph Saalfeld (Dieter Bach)? Ebbene, a mesi di distanza dalla fine delle ostilità, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la tregua avrà fine… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Christoph accusato da Ariane

Sono passati mesi da quando Bichlheim fu teatro di una delle più intense battaglie elettorali mai viste nel tranquillo paese bavarese. La decisione di Christoph Saalfeld di entrare in politica fu infatti immediatamente copiata da Rosalie Engel… e a quel punto tra i due rivali è stata guerra! Lui, però, non è stato a guardare…

Pur di avere la meglio, l’albergatore non ha infatti esitato a manipolare un video per rovinare la reputazione della rivale e ricattare quest’ultima. Un crimine che si è però rivelato un’arma a doppio taglio: quando Selina (Katja Rosin) ha scoperto tutto, ha costretto Christoph a confessare tutto, facendogli di fatto perdere le elezioni e consegnando la vittoria a Rosalie.

Da allora la Engel e Saalfeld non hanno più avuto motivo di scontrarsi, ma nei prossimi giorni la situazione cambierà improvvisamente…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Rosalie danneggia Christoph

Sono ormai trascorsi parecchi mesi dalla campagna elettorale e Christoph ha ben altri problemi a cui pensare. Il suo recente intrigo contro Ariane è stato infatti smascherato da Selina, che non ha esitato a denunciarlo alla polizia. Come se non bastasse, anche la Kalenberg è venuta a conoscenza dei crimini di Saalfeld e ha giurato vendetta.

Ebbene, nonostante i tentativi dell’albergatore di mettere a tacere la cosa, le voci sulla sua colpevolezza non si spegneranno tanto facilmente. Non c’è dunque da stupirsi se Rosalie, durante un’intervista rilasciata in qualità di consigliere regionale, riceverà delle domande sull’argomento.

Benché certa della colpevolezza di Christoph, la donna proverà a glissare, ma il suo atteggiamento verrà interpretato dal giornalista come una conferma dei sospetti su Saalfeld. Il risultato? I giornali torneranno a parlare della presunta colpevolezza dell’albergatore, che vedrà così la sua reputazione (e quella del Fürstenhof) seriamente compromessa.

Furioso, l’uomo pretenderà una smentita ufficiale da parte della Engel, che però si rifiuterà. E così Christoph penserà bene di partire al contrattacco distruggendo Rosalie con ogni mezzo a sua disposizione…

Sarà questo l’inizio di una nuova lunga guerra che vedrà protagonisti Saalfeld e la Engel. E ancora una volta nelle ostilità si inserirà la perfida Ariane!