Anticipazioni puntate italiane Tempesta d’amore: bacio proibito per FLORIAN e SHIRIN

Il momento tanto temuto dai fan della coppia protagonista della diciassettesima stagione di Tempesta d’amore è arrivato! Nelle prossime puntate italiane, infatti, Florian Vogt (Arne Löber) si avvicinerà pericolosamente alla migliore amica di Maja von Thalheim (Christina Arends): Shirin Ceylan (Merve Çakır)! E a quel punto nulla sarà più come prima… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Shirin innamorata di Florian

Tra Maja e Florian è stato (quasi) colpo di fulmine, ma i problemi non hanno tardato ad arrivare. L’odio tra le rispettive famiglie ha infatti spinto i due protagonisti a lasciarsi nonostante i sentimenti che li legano. E, come se non bastasse, a complicare la situazione sono arrivati ben due “terzi incomodi”…

Come sappiamo, poco dopo la rottura con Vogt, la von Thalheim ha infatti ritrovato il suo amore di gioventù – Fröhlich (Pablo Konrad) – con cui ha iniziato una nuova relazione. Florian, invece, è finito inconsapevolmente nel mirino della migliore amica di Maja: Shirin.

Innamoratasi perdutamente del bel guardacaccia, la Ceylan sta tentando in ogni modo di reprimere i propri sentimenti, ma il destino non le darà un mano…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: ballo in maschera al Fürstenhof

Sarà in questa complessa situazione che al Fürstenhof verrà indetto un evento davvero inaspettato: un ballo in maschera! Entusiaste, sia Maja che Shirin decideranno di prendervi parte, seppur con obiettivi ben diversi…

Se la von Thalheim desidera trascorrere delle ore divertenti insieme a Hannes, la Ceylan spera invece di incontrarvi l’uomo dei suoi sogni. Non a casa, Maja sceglierà per l’occasione un romantico abito da principessa, mentre Shirin punterà su un costume decisamente audace da catwoman!

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Shirin e Florian si baciano

Dopo fervidi preparativi arriverà dunque l’attesissima serata, che non deluderà le aspettative. I partecipanti saranno infatti numerosissimi e i costumi i più disparati. Se Maja passerà dei momenti romantici con il suo Hannes, però, Shirin faticherà a trovare un uomo affascinante… almeno all’inizio!

Proprio quando la Ceylan starà per perdere le speranze, infatti, di fronte a lei comparirà un affascinante sconosciuto mascherato da ninja… e tra loro la chimica sarà immediata! Il risultato? Dopo aver ballato insieme, i due si lasceranno andare ad un bacio appassionato! La magia, però, è destinata a durare poco…

Quando arriverà il momento di levarsi le maschere, infatti, Shirin scoprirà che il bel “ninja” altri non è che Florian! E a quel punto nulla sarà più come prima…