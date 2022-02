Anticipazioni puntate italiane Tempesta d’amore: ritorno di fiamma tra HANNES a MAJA

Il primo amore non si scorda mai… specialmente se non è finito per volontà propria! È questo il caso di Maja von Thalheim (Christina Arends) e Hannes Fröhlich (Pablo Konrad): a distanza di anni dalla propria separazione, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore i due riscopriranno infatti i vecchi sentimenti che li legano… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Hannes arriva al Fürstenhof

Quando Maja e Florian (Arne Löber) si sono conosciuti, hanno capito di aver trovato il grande amore. Il bel guardacaccia, però, non è stato il primo uomo ad aver conquistato il cuore della von Thalheim…

Prima di Florian e di Frederik (che tradì la ragazza con Shirin il giorno stesso delle nozze), Maja ebbe infatti una relazione con Hannes Fröhlich. Figlio di un dipendente della tenuta von Thalheim, quest’ultimo fu il primo amore della protagonista della diciassettesima stagione. Per i due giovani innamorati, però, non ci fu un lieto fine…

Il nonno di Maja – il potente Quirin von Thalheim – non tollerava infatti l’idea che l’adorata nipotina stesse insieme ad un ragazzo di umili origini e costrinse dunque il povero Hannes a sparire nel nulla, senza nemmeno congedarsi dalla sua amata.

Da allora Maja non ebbe più notizie del suo primo fidanzatino… almeno fino ad ora! Tra pochissimo, infatti, Hannes comparirà improvvisamente al Fürstenhof! E da quel momento nulla sarà più come prima…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Maja e Hannes innamorati

Inutile dire che Maja non riuscirà a credere ai propri occhi quando il suo ex le si presenterà di colpo davanti agli occhi. E ancora maggiore sarà la sorpresa nello scoprire qual è il motivo che ha spinto Hannes ad attraversare mezzo mondo per arrivare al Fürstenhof…

Il giovanotto rivelerà infatti alla von Thalheim di essere lì per rivelarle la verità su quanto accaduto anni prima e, soprattutto, per riconquistarla! Ebbene, inizialmente la ragazza non crederà alla storia di Fröhlich, ma poi suo padre Cornelius (Christoph Mory) confermerà tutto.

A quel punto Maja si riappacificherà con Hannes, con cui inizierà a trascorrere sempre più tempo. Le attenzioni del giovanotto riusciranno infatti a farla distrarre dalle sue pene d’amore per Florian, facendole ritrovare una spensieratezza perduta ormai da tempo.

Fin da subito sarà però chiaro che quella tra la von Thalheim e Fröhlich non è una semplice amicizia: frequentandosi, i due ragazzi si avvicineranno infatti molto velocemente tanto che presto tra loro riesploderanno i vecchi sentimenti.

Un ritorno di fiamma che – inutile dirlo – spezzerà il cuore al povero Florian. Il guardacaccia combatterà per la donna che ama?