Anticipazioni puntate italiane di Tempesta d’amore: inaspettato aiuto di BENNI a CORNELIA

Quando suo figlio Benni (Florian Burgkart) è improvvisamente comparso al Fürstenhof, Cornelia Holle (Deborah Müller) aveva poche speranze di riuscire a ricucire i rapporti con lui. Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, però, sarà proprio il ragazzino a salvare la madre da una situazione a dir poco spiacevole… Ecco dunque cosa accadrà nelle puntate di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Benni e Cornelia si riavvicinano

Gentile, onesta e di buon cuore, Cornelia si è fin da subito fatta voler bene da tutti a Bichlheim… tutti tranne uno! Ironia della sorte, infatti, proprio la persona più importante nella vita della Holle non sembrava volerne sapere di lei…

Stiamo ovviamente parlando di Benni, il figlio adolescente della bella governante del Fürstenhof. Come sappiamo, il ragazzino ha chiuso i rapporti con la madre anni addietro, in quanto la ritiene responsabile di aver rovinato la loro famiglia. E da allora la ferita non si è mai rimarginata…

Quando il giovane Holle è comparso a sorpresa a Bichlheim, Cornelia ha dunque avuto finalmente l’occasione tanto attesa per ricucire i rapporti con il figlio. E, nonostante le difficoltà iniziali, effettivamente i due si stanno lentamente riavvicinando…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Benni toglie Cornelia dai guai

Complice l’aiuto di Robert (Lorenzo Patané), infatti, Benni non solo ha deciso di fermarsi al Fürstenhof, ma si è anche gradualmente ammorbidito con la madre, tanto da accettare di trascorrere un pomeriggio a cucinare insieme a lei. Un’esperienza che li ha uniti oltre ogni aspettativa…

La conferma che quello tra Cornelia e il figlio le cose sono davvero cambiate arriverà tra qualche qualche giorno, in occasione di un evento davvero speciale: un ballo in maschera! Come vi abbiamo anticipato, il Fürstenhof ospiterà infatti un esclusivo evento in costume durante il quale Cornelia avrà un ruolo importante.

In qualità di governante dell’hotel, la Holle riceverà infatti l’unica copia della chiave che apre il Salone Blu, dove avrà luogo il ballo. Peccato che, poco prima dell’apertura delle danze, la donna si accorgerà di aver perso la chiave! E ora?

Sarà proprio allora che entrerà in scena Benni. Vedendo la madre in difficoltà, il ragazzino non esiterà a correre in soccorso di quest’ultima, riuscendo a forzare la serratura del Salone Blu usando niente meno che una forcina per capelli di Cornelia!

Questo curioso incidente sancirà il riavvicinamento definitivo della Holle al figlio. Non ci vorrà però molto prima che il loro rapporto venga messo nuovamente alla prova…