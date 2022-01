Anticipazioni puntate italiane Tempesta d’amore: Florian Burgkart sarà Benni Holle

Grandi novità sono in arrivo per i telespettatori italiani di Tempesta d’amore! Nelle puntate in onda sui nostri teleschermi nelle prossime settimane, entrerà infatti in scena un nuovo personaggio destinato a portare non poco scompiglio in quel del Fürstenhof… Ecco dunque cosa accadrà nelle puntate di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Benni è il figlio di Cornelia

Dolce e gentile con tutti, Cornelia Holle (Deborah Müller) si rabbuia sempre ogni volta che parla del figlio Benjamin, da tutti chiamato “Benni”. Quando il matrimonio della donna andò a pezzi, infatti, il ragazzo ritenne la madre responsabile (Cornelia ebbe infatti una relazione extraconiugale) e chiuse di fatto i rapporti con lei.

La situazione è poi ulteriormente peggiorata quando la Holle ha iniziato una relazione con Robert (Lorenzo Patané). Venuto a conoscenza della novità per vie traverse, Benni si è infatti sentito doppiamente tradito dalla madre, decidendo di chiudere definitivamente i rapporti con lei.

Da allora Cornelia non ha più avuto contatti con il consanguineo e continua a chiedersi come ricostruire un dialogo con lui. Il destino, però, le verrà in aiuto…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Benni Holle arriva al Fürstenhof

Tutto inizierà quando al Fürstenhof arriverà un giovanotto, che prima razzierà di nascosto le pietanze offerte ad un evento benefico, poi pernotterà abusivamente in una stanza dell’hotel e infine tenterà di forzare l’armadietto della Holle, venendo sorpreso da Hildegard (Antje Hagen).

Non contento, il giovane intruso si travestirà da facchino per poi introdursi nell’appartamento dei Saalfeld, dove metterà le mani sul portafoglio di Cornelia. Purtroppo per lui, però, questa volta verrà colto in flagrante!

Robert sorprenderà infatti il ladruncolo con le mani nel sacco, scoprendo che si tratta del figlio della fidanzata: Benni! E, inutile dirlo, la sua non sarà una visita di cortesia. Il ragazzino spiegherà infatti di aver bisogno di soldi per comprarsi un biglietto per la Nuova Zelanda, ma di non avere nessuna intenzione di ricucire il suo rapporto con la madre. Con il tempo, però, le cose cambieranno e Cornelia avrà finalmente la possibilità di cominciare un nuovo capitolo insieme al figlio…

Tempesta d’amore, casting news: Florian Burgkart interpreta Benni Holle

Il personaggio di Benni Holle verrà interpretato da Florian Burgkart, attore bavarese classe 2000. Benché giovanissimo, il ventunenne interprete tedesco ha già un curriculum di tutto rispetto con esperienza sia in campo teatrale che televisivo. Vero e proprio talento a tutto tondo, Burgkart vanta inoltre una formazione musicale come pianista.

Come già anticipato, il suo ingresso in scena a Tempesta d’amore nei panni di Benni Holle avverrà nel corso della puntata 3611. Per lui non ci sarà purtroppo un ruolo nel cast fisso, ma questo personaggio resterà comunque a farci compagnia per parecchie settimane, cambiando per sempre la vita di Cornelia.