Anticipazioni puntate italiane di Tempesta d’amore: avvicinamento tra CORNELIA e BENNI

È risaputo che gli uomini vanno presi per la gola… e poco importa se si tratta di un compagno o di un figlio! Lo sa bene Cornelia Holle (Deborah Müller), che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore riuscirà finalmente a riavvicinarsi all’amato figlio Benni (Florian Burgkart) grazie alla cucina. Ecco dunque cosa accadrà nelle puntate di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Benni inizia a lavorare al Fürstenhof

Da quando è arrivata al Fürstenhof, Cornelia ha trovato tanto: amore, amicizie e un lavoro di responsabilità. Una ferita aperta ormai da anni, però, continua a farla soffrire: i rapporti complicati con il figlio Benni. Come sappiamo, infatti, quest’ultimo la ritiene responsabile di aver distrutto la loro famiglia e il suo rancore non ha fatto che aumentare quando è venuto a sapere che la madre ha iniziato una nuova relazione con Robert Saalfeld (Lorenzo Patané).

La situazione è rimasta in stallo per anni, fino a quando un colpo di scena improvviso non ha cambiato tutto: Benni è improvvisamente comparso al Fürstenhof! Per la Holle si è trattato di una sorpresa davvero insperata e poco importa se il ragazzino non è venuto a Bichlheim per riappacificarsi con lei…

Capendo che per Cornelia e Benni si tratta di un’occasione unica per ricostruire un rapporto andato in pezzi ormai da anni, Robert ha dunque offerto al ragazzo un lavoro nel ristorante del Fürstenhof. Un’idea che si è ben presto rivelata vincente…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Cornelia si avvicina a Benni

Il giovane Holle ha infatti fin da subito dimostrato un incredibile talento (e altrettanta passione) per la cucina, riuscendo così a conquistarsi il rispetto di colleghi e superiori. Ma, soprattutto, il ragazzo ha trovato un motivo per rimanere al Fürstenhof, concedendo così un’occasione a Cornelia per tentare un nuovo approccio nei suoi confronti.

La donna ha così pian piano provato a riavvicinarsi al figlio facendo leva sulle sue passioni, dalla mountain bike alla cucina! E così, dopo aver rotto il ghiaccio grazie ad un picnic organizzato da Robert, Cornelia farà un azzardo: organizzerà una sessione di cucina a casa Sonnbichler per sé e per il figlio! Funzionerà?

Ebbene, nonostante l’iniziale sorpresa, Benni deciderà di concedere una chance alla madre e accetterà di cucinare insieme a lei. Un’esperienza che farà finalmente avvicinare i due, portandoli a ritrovare la complicità e la sintonia di un tempo…