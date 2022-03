Anticipazioni puntate italiane Tempesta d’amore: la terribile scoperta di MAJA

Una regola non scritta sentenzia: mai mettersi con gli ex dei propri migliori amici. Purtroppo, però, ai sentimenti non si comanda! Lo sa bene Maja von Thalheim (Christina Arends), che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore vedrà il suo peggiore incubo avverarsi… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Shirin e Florian si baciano

Sono settimane ormai che va avanti il triangolo tra Maja, Florian (Arne Löber) e Shirin (Merve Çakır. Mentre i due protagonisti della diciassettesima stagione continuano ad amarsi anche se si sono lasciati, la Ceylan ha segretamente perso la testa per il bel guardacaccia. Un sentimento che ha tentato in tutti i modi di reprimere per non mettere a rischio la sua amicizia con la von Thalheim.

Quando Maja è venuta a sapere ciò che prova Shirin per Florian, ne è infatti rimasta sconvolta, salvo poi calmarsi di fronte alla promessa da parte dell’amica che non si sarebbe mai avvicinata a Vogt. Il destino, però, vorrà altrimenti…

Come vi abbiamo anticipato, Shirin e Florian si ritroveranno infatti casualmente a ballare insieme durante un ballo in maschera e, ignorando a chi si trovino davvero di fronte, finiranno per baciarsi appassionatamente!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Maja scopre il bacio di Shirin e Florian

Inutile dire che, quando si leveranno le rispettive maschere, i due resteranno senza parole! Consapevoli del fatto che Maja soffrirebbe profondamente se venisse a conoscenza dell’accaduto, Vogt e la Ceylan decideranno dunque di dimenticare il “piccolo incidente” e fingere che non sia mai accaduto. Purtroppo per loro, però, la verità verrà comunque alla luce…

Convinta che Shirin abbia lasciato il ballo presto perché annoiata dalla serata, Maja scoprirà infatti grazie a dei colleghi che l’amica è stata invece vista baciare appassionatamente un bello sconosciuto travestito da ninja. E non ci vorrà molto prima che salti fuori che il “ninja” in questione altri non era se non Florian!

Il risultato? La von Thalheim si sentirà doppiamente tradita: non solo la sua migliore amica ha baciato il suo ex fidanzato, ma le ha anche mentito guardandola negli occhi! Che conseguenze ci saranno per la sua amicizia con la Ceylan? E, soprattutto, l’accaduto farà aprire gli occhi a Maja sui suoi sentimenti per Florian?